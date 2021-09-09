Украинка отметила свой 100-й день рождения и раскрыла секрет долголетия: "Не пила, не употребляла"

Украинка принимает поздравления то родных / фото: сусільне

Жительница Чернигова Неонила Бруй отметила 100-й день рождения. Украинка родилась 7 сентября 1921 года в селе Шибириновка, а сейчас проживает в Чернигове.

Историю долгожительницы рассказало издание "Суспільне".

С 10-летнего возраста Неонила работала в колхозе и пережила Голодомор. Именно этот период она называет самым страшным в жизни.

"В 33-м голод был, страшный голод был. Наше село небольшое было, так человек пять умерли от голода. Половую гречневую ели, пересевали, ели. Конюшину, или клевер, рвали головки, сушили и в хлебе пекли. С акации с сестрой лузгали семена, мололи и поели, так чуть ли не умерли. Думали, что она ядовитая", — поделилась женщина.

Также она застала Вторую мировую войну, а пережитое в то время вспоминает с тревогой на лице.

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"Смотрю в окно, немец идет. Я испугалась как. Он зашел с бидончиком трехлитровым, молока попросил. Мамка налила молока, и он марку дал нам за молоко. Через месяц стали убивать. Полицейские убивали. А у меня партизаны забрали пальто. Одно единственное было, и то забрали", — вспоминает женщина.

После окончания педагогического училища она устроилась в школу, где проработала 31 год. Женщина уверяет, за всю жизнь не попробовала ни одну из вредных привычек.

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фото: суспільне

​"Не пила, не курила, не употребляла. Не разгуливалась очень. Я очень много яблок ела. Говорят, яблоки — полезные фрукты", — поделилась долгожительница.

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