Дожить до 500 лет: ученые рассказали, кому и где светит рекорд долголетия

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Недавно американские и китайские ученые нашли способ увеличить продолжительность жизнь червей нематодов в 5 раз дольше обычного, регулируя их гены.

Эксперты предполагают, что воздействие на некоторые из этих сохранившихся генов с помощью лекарств может помочь увеличить продолжительность жизни человека. Но поскольку черви живут всего несколько недель, проводить подобный эксперимент на людях — безрассудно, говорится в материале Science Focus.

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Отмечается, что люди вряд ли смогут дожить до 500 лет, однако не стоит сильно огорчаться, ведь современный человек живет намного дольше, чем люди Средневековья и наши предки охотники-собиратели.

Подчеркивается, что во многих более богатых странах, например, в Европе, население стабилизируется или вообще сокращается, поскольку уровень рождаемости (среднее число детей у каждой женщины) опускается ниже двух.

Вместе с тем исследования в странах, где продолжительность жизни увеличилась, показали неоднозначные результаты.

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К примеру, в стране долгожителей Японии, на сегодняшний день продолжительность жизни составляет 84 года, а коэффициент рождаемости близок к единице. Поэтому, если бы у людей было меньше детей, возможно, мы все могли бы жить немного дольше, может быть, столько же, сколько люди в Японии

На самом деле, некоторые из сегодняшних четырехлетних детей уже могут рассчитывать на гораздо лучшие условия жизни. Так, к примеру, в Великобритании, по прогнозам ученых, около трети людей доживут до 100-летия благодаря тенденции к увеличению продолжительности жизни.

В то же время, разрыв между продолжительностью жизни в богатых и бедных странах заставляет предположить, что лекарства и технологии, продлевающие жизнь, будут дольше добираться до менее развитых государств. Сегодня в некоторых африканских странах люди умирают в среднем на два-три десятилетия раньше японцев.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что долгожители менее восприимчивы к возрастным хроническим заболеваниям и с большей вероятностью способны пережить инфекционные заболевания. Люди, живущие от ста и более лет, имеют уникальные микробиомы, защищающие их от бактериальных инфекций.