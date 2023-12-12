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Лучший выбор для холодной зимы: какие дрова дают больше тепла

Сергей Кущ
12 декабря 2023, 04:04
Сделайте свои зимние вечера теплыми и уютными, выбрав правильные дрова.
Какие дрова дают больше тепла
Какие дрова дают больше тепла / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Выбор правильных дров - ключевой момент во время наступления холодов. Давайте разберемся, какие дрова лучше отдают тепло, и как сделать ваш дом настоящим оазисом.

Ранее мы рассказывали, какими дровами нельзя топить печь и камин, чтобы не забить дымоход.

Какие дрова лучше отдают тепло?

Не все дрова имеют одинаковую теплоотдачу. Для максимальной теплоотдачи рекомендуется использовать твердые породы древесины, такие как дуб, ясень, или бук. Эти дрова горят медленно и равномерно, сохраняя высокую температуру и обеспечивая долгосрочное отопление помещения.

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Какие дрова лучше брать на зиму?

При выборе дров на зиму учитывайте их энергетическую ценность. Фруктовые дрова, такие как яблоко или груша, обеспечивают приятный аромат и высокую теплоотдачу, но горят они не долго, поэтому лучше остановится на твердых породах. Также стоит обратить внимание на сухие дрова – они горят более эффективно и создают меньше дыма.

Какие дрова хорошо горят сырыми?

Если вам необходимы дрова, которые быстро разгораются и хорошо горят сырыми, обратите внимание на мягкие породы древесины, такие как сосна или ель. Эти дрова быстро высушиваются и горят легко, что делает их отличным выбором для тех, кто ценит моментальное тепло.

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