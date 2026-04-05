Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

Марина Иваненко
5 апреля 2026, 16:29
Голуби портят балкон и оставляют грязь — почему они прилетают и как их отпугнуть. Проверенные способы помогут сохранить чистоту и спокойствие.
О чем вы узнаете:

  • Почему голуби выбирают балкон
  • Как избавиться от голубей на балконе гуманными методами

Многие владельцы квартир сталкиваются с ситуацией, когда регулярная уборка террасы не дает длительного результата — птицы возвращаются снова, словно бумеранг. Простая чистка поверхностей лишь на короткое время устраняет последствия, но не устраняет причину проблемы. Как рассказывают Ambasada SNU, для реальных изменений нужно сделать балкон неудобным для птиц, учитывая их природные инстинкты.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

видео дня

Почему голуби выбирают именно балкон

Птицы ищут не просто место для отдыха, а полноценную базу с едой и защитой. Их привлекают остатки корма для домашних животных, крошки после обедов на свежем воздухе или рассыпанное зерно из кормушек для мелких птиц.

Помимо еды, важным фактором является наличие удобных "скамеек" — широких подоконников, перил и бордюров, где можно устойчиво держать равновесие. Также они ищут уютные ниши под крышей, которые становятся идеальными местами для гнезд, защищенными от хищников и непогоды.

Как избавиться от голубей на балконе

Самый быстрый эффект дает комплексный подход, сочетающий изменение бытовых привычек и установку механических барьеров. Если голубь не может удобно сесть или найти пищу, он быстро сменит место своего пребывания.

Что сделать, чтобы голуби не прилетали на балкон:

  • Перекройте доступ к еде: не оставляйте миски с кормом на улице, вытирайте стол после еды и используйте закрытые кормушки для синиц.
  • Установите физические барьеры: специальные шипы, тонкие натянутые тросы над перилами или скользкие пластиковые накладки на подоконники, которые лишают птиц опоры.
  • Используйте отпугиватели: подвешенные компакт-диски, полоски фольги или детские вертушки создают мерцание и движение, которых боятся голуби.
  • Используйте запахи: раствор уксуса (1:1 с водой), молотая корица, острый перец или горшки с мятой и геранью создают неприятный для птиц ароматический барьер.
  • Защитите ниши: установите решетки на вентиляционные отверстия и щели под крышей, чтобы предотвратить появление гнезд.

Видео о том, как отпугнуть голубей, можно посмотреть здесь:

Важно знать: закон и гуманность

Важно помнить, что методы борьбы должны быть законными. Использование яда, клея или капканов, калечащих животных, запрещено и влечет за собой ответственность. Также во многих городах действуют правила, запрещающие кормить голубей на балконах, поскольку это наносит ущерб благоустройству зданий.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Ambasada SNU

Ambasada SNU (ambasada-snu.pl) — это польский тематический веб-ресурс, специализирующийся на публикации полезных советов, инструкций и информационных статей по широкому кругу бытовых и лайфстайл-тем. Сайт функционирует как онлайн-справочник, где контент распределен по категориям, таким как уход за домом, садоводство, здоровье, технологии и финансы. Основной акцент ресурс делает на решении конкретных практических проблем, предоставляя читателям готовые алгоритмы действий: от методов борьбы с вредителями в хозяйстве до советов по выбору техники или уходу за растениями

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

голуби интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

03:25

03:15

02:58

02:14

01:22

05 апреля, воскресенье
23:57

23:26

23:05

23:05

Реклама
22:08

21:28

20:24

19:35

19:27

19:27

19:10

18:59

18:37

18:27

18:10

Реклама
17:27

17:24

17:23

17:22

17:10

16:47

16:45

16:33

16:29

16:17

15:21

15:06

15:01

14:45

14:22

13:57

13:47

13:11

12:49

12:45

Реклама
11:57

11:56

11:32

11:24

10:53

10:37

10:35

09:30

09:08

08:25

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять