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"Грандиозный масштаб": пластический хирург рассказал, как Путину годами переделывали лицо

25 января 2022, 16:31
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По словам специалиста, за внешностью российского президента следят целые научно-исследовательские институты.

Владимир Путин прибегал к помощи пластических хирургов / УНИАН

Президент России Владимир Путин прибегал к помощи пластических хирургов, а за его состоянием следят целые научно-исследовательские институты.

Об этом во время чата на Главреде сообщил пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер.

Он отметил, что российский лидер имеет неограниченные финансовые возможности для того, чтобы не только выглядеть свежее, но и для того, чтобы продлевать свою жизнь совершенно новыми способами.

"Если у Януковича была отдельная плантация, на которой выращивались продукты конкретно к его "императорскому столу", то у Путина подобные вещи имеют грандиозный масштаб. Думаю, что на Путина работают целые научно-исследовательские институты, которые регулярно проводят обследования, следят за состоянием его здоровья и постоянно организовывают массажи, фитнес и т.д", - пояснил специалист.

Переделали нос, веки и подбородок

Слоссер также подчеркнул, что только этим все не ограничивается, и Путину однозначно делали пластические операции.

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"Во-первых, изменилась форма челюсти Путина – безвольный подбородок стал более пропорциональным. Во-вторых, эстетически изменилась форма нос. В-третьих, была проведена пластика век. Вспомните, как когда-то на Красной площади у Путина слезились глаза: это были не слезы умиления – такое избыточное слезотечение бывает после операции блефаропластики", - объяснил Слоссер.

Также эксперт отметил, что Путину однозначно вводили и вводят огромные объемы филлеров и препараты гиалуроновой кислоты в области скул и щек.

Читайте также"Прекрасная работа": хирург оценил пластику лица Юлии Тимошенко"Это заметно хотя бы по тому, что объемы лица разительно отличаются от тех, что мы видели тогда, когда Путин только "взошел на престол". То есть произошедшие изменения очевидны. Правда, все это пытаются производить малоинвазивными техниками, кроме век. Известно даже, в какой стране Путин делает пластические операции. Его друг Берлускони первым подал ему пример, как нужно выглядеть руководителю государства", - подытожил пластический хирург.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Путин пластические операции пластический хирург
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