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Путин играет игру: Россия пытается загнать США в политический кризис - Фесенко

Анна Косик
13 сентября 2024, 16:54
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Любые заявления Путина о поддержке тех или иных кандидатов в президенты в США не стоит воспринимать буквально, диктатор имеет другую цель.
Путин, Харрис
Сейчас в России поддерживают только одного кандидата в США / Коллаж: Главред, фото: pixabay, The White House

Накануне президентских выборов в США страна-агрессор Россия всячески пытается воспользоваться ситуацией. Недавнее заявление кремлевского диктатора Путина о поддержке Байдена - лучшее этому доказательство.

Об этом в интервью Главреду рассказал глава политолога, правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, заявление Путина является так называемым "пасом" Трампу - мол, любые замечания или обвинения Трампа в том, что он поддерживает Россию, будут нейтрализованы ссылкой на слова российского диктатора.

"Поэтому сразу после этого заявления Трамп сказал, что он выступает за отмену санкций против России. Правда, он не сказал об этом прямо, а в контексте. Не надо воспринимать это буквально и думать, что он это обязательно сделает", - объясняет он.

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Политолог отметил, что на самом деле в России недавно проводили опрос, и россиян спросили, кого они поддерживают на выборах в США. Согласно результатам половина заявила, что никого не поддерживает, однако абсолютное большинство среди другой половины поддерживает именно Трампа.

"А Россия - это страна, где общественное мнение определяется официальной пропагандой. И что бы там ни говорил Путин, очень заметно, что официальная пропаганда РФ не скрывает своей симпатии к позиции Трампа", - добавил Фесенко.

Для Кремля как и Байден, так и Камала Харрис являются врагами, ведь какой будет их политика вполне понятно. А вот какой будет политика Трампа - пока неизвестно. Трамп уже был на президентском кресле в США и при его каденции отношения между США и РФ ухудшились. Однако симпатия у Путина все же есть к нему.

"И не потому, что Трамп хороший, а потому, что его политика хотя бы частично соответствует российским интересам: во-первых, у него есть готовность к переговорам, причем немедленным, а Россия надеется, что ей удастся продвинуть свою позицию на таких переговорах; во-вторых, Трамп разрушает евроатлантическую солидарность и готов отказаться от части обязательств по безопасности в отношении Европы, а соответственно и к Украине; в-третьих, Трамп готов договариваться, в отличие Байдена и Харрис", - говорит политолог.

Более того, Трамп является фактором конфликтности в Штатах и подрывает там стабильность, что отвечает интересам России. Поэтому для России выгодна не победа Харрис или Трампа, а политический кризис в США. Это главная цель России, которую она работает.

И именно по этой причине прозвучало заявление о поддержке Камалы Харрис. Таким образом Кремль пытается возмутить американскую политику и подорвать позиции демократов.

Кто такой Владимир Фесенко?

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Президентские выборы в США - последние новости

Напомним, в США состоялись дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.

Впоследствии кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в новых теледебатах со своей оппоненткой Камалой Харрис. По его мнению, дебаты он выиграл, поэтому не видит смысла снова встречаться в таком формате.
Затем стало известно, что консервативный лагерь преимущественно сходится на том, что Трамп проиграл дебаты. Хотя причины видят в разном.

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