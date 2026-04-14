Военный сбор не отменят после окончания войны - Зеленский подписал закон

Президент подписал законопроект, гарантирующий пополнение бюджета в послевоенный период.

Военный сбор останется и после войны

Главное:

Военный сбор будет действовать еще 3 года после окончания войны

Средства будут направлены на оборону и восстановление

Ожидаемые поступления - более 140 млрд грн

Во вторник, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора. Отныне военный сбор будет действовать в течение трех лет после официального завершения военного положения. Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

Этот закон является критически важным "маяком" для МВФ. Его принятие было обязательным условием для того, чтобы Украина смогла получить финансирование в размере $8,1 млрд в рамках новой программы на 2026–2029 годы.

Куда пойдут деньги и каковы будут ставки

Согласно документу, в Бюджетном кодексе создается специальный фонд. Именно туда будут поступать все средства от сбора, которые государство планирует тратить не только на оборону, но и на послевоенное восстановление и инфраструктуру.

"Принятие законопроекта позволит в течение трех лет, следующих за годом, в котором прекращено или отменено военное положение, привлечь в государственный бюджет Украины более 140 млрд грн", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко во время представления законопроекта в Раде.

Ставки налога:

Для физических лиц — 5% от дохода.

5% от дохода. Для ФЛП 1, 2 и 4 групп — 10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это около 865 грн/мес ).

10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это около ). Для ФЛП и компаний 3-й группы — 1% от дохода.

Напомним, 7 апреля Верховная Рада приняла законопроект №15110, который продлевает действие военного сбора после завершения или отмены военного положения. За документ проголосовали 257 народных депутатов.

30 марта Верховная Рада не поддержала законопроект о введении автоматического обмена данными о доходах через цифровые платформы, в частности Bolt, Booking, Glovo, OLX и другие сервисы. Документ не набрал необходимого количества голосов.

Кроме того, 25 марта Верховная Рада приняла закон №13155, который освобождает владельцев поврежденного или разрушенного жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирными домами. За него проголосовали 308 народных депутатов.

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

