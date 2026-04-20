Зачем в СССР прятали лавровый лист под кровать: лайфхак, о котором знают единицы

Лавровый лист использовали не только на кухне, но и как универсальное средство для дома.

Зачем в СССР клали лавровый лист под подушку — лайфхак

В советском быту ассортимент бытовой химии и лекарств был крайне ограничен. Это заставляло людей искать простые и доступные способы облегчить жизнь. Одним из таких решений стало использование лаврового листа не только на кухне, но и в спальне.

Главред расскажет, зачем в СССР клали лавровый лист под матрас или подушку.

Для чего клали лавровый лист под кровать

В советских квартирах с высокой влажностью и слабой вентиляцией часто скапливался неприятный запах. Качественных освежителей воздуха в магазинах не было, поэтому хозяйки использовали лавровый лист как природный ароматизатор. Листья слегка разминали, чтобы выделить эфирные масла, и прятали в марлевые мешочки под матрас или в наволочку. Такой "освежитель" помогал замаскировать запах старой мебели или сырости. При этом важно было не переборщить: слишком сильный аромат мог вызвать головную боль или насморк.

Как улучшить запах в доме инфографика / Инфорграфика: Главред

Защита от насекомых

Постельные клопы и моль были настоящей проблемой советского быта. Мощные инсектициды достать было сложно, а дуст имел резкий запах и был токсичным. Лавровый лист стал доступной альтернативой: его аромат отпугивал насекомых. Листья раскладывали под матрасами и в углах кровати, создавая своеобразный барьер от ночных "гостей".

Помощь при бессоннице

В СССР не было пищевых добавок или современных средств для облегчения засыпания. Считалось, что легкий аромат лавра действует успокаивающе. Фитонциды, выделявшиеся из листьев, помогали расслабиться после тяжелого дня. Это был своеобразный сеанс ароматерапии, который должен был способствовать более быстрому засыпанию.

Как готовили лавровую "защиту"

Для использования под кроватью брали только целые, крупные листья без пятен. Их слегка разминали, но не ломали полностью, чтобы эфирные масла постепенно выделялись. Для сна достаточно было нескольких листьев в наволочке, для борьбы с насекомыми — большего пучка под матрасом или кроватью.

Как лавровый лист влияет на здоровье — важные нюансы

Несмотря на натуральность, лавровый лист имеет и риски. Его эфирные масла могут вызвать аллергию, насморк или даже приступ астмы у чувствительных людей. Чрезмерное количество листьев способно вызвать головную боль и тошноту.

Кроме того, лавр токсичен для кошек и собак: если домашний питомец решит пожувать "защиту", это может закончиться отравлением.

