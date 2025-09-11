Хитрость советских хозяек: для чего в сахарницу кладут лавровый лист

Главред выяснил, что будет, если положить лавровый лист в банку с сахаром.

https://glavred.info/lifehack/hitrost-sovetskih-hozyaek-dlya-chego-v-saharnicu-kladut-lavrovyy-list-10697231.html Ссылка скопирована

Зачем хозяйки ставят лавровый лист в сахар / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Зачем в сахарницу кладут лавровый лист

Каких насекомых отпугивает лаврушка

Лавровый лист хозяйки используют не только как приправу для различных блюд, но и в быту. В частности, некоторые хозяйки кладут эту пряность в сахарницу. Главред решил выяснить, чем полезна такая хитрость хозяек.

Сахарница - магнит для различных насекомых, в том числе муравьев. Именно лавровый лист, содержащий эфирные масла, легко отпугнет вредителей и сохранит ваши запасы.

видео дня

Какие насекомые ненавидят лавровый лист:

мошки;

моль;

тараканы;

комары;

клопы.

Использовать лавровый лист в сахаре можно без опасений - он не меняет вкус, если брать его в небольшом количестве.

Аромат почти не передается, особенно если крышка плотно закрыта.

Для банки объемом до 1 кг сахара достаточно одного листочка. Его следует менять раз в месяц, чтобы поддерживать максимальную эффективность, говорится в материале ТСН.

Известно, что лавровые листья в сахарницу начали добавлять еще советские хозяйки. В СССР в условиях постоянного дефицита умудрялись экономить на всем и очень бережно относились к тому, что имели, поэтому и появился этот лайфхак.

К счастью, в 21 веке сахар доступен каждому, однако совет может пригодиться и сейчас, особенно в теплый период года.

Вам также может понравиться:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред