Хитрость советских хозяек: для чего в сахарницу кладут лавровый лист

Вы узнаете:
- Зачем в сахарницу кладут лавровый лист
- Каких насекомых отпугивает лаврушка
Лавровый лист хозяйки используют не только как приправу для различных блюд, но и в быту. В частности, некоторые хозяйки кладут эту пряность в сахарницу. Главред решил выяснить, чем полезна такая хитрость хозяек.
Сахарница - магнит для различных насекомых, в том числе муравьев. Именно лавровый лист, содержащий эфирные масла, легко отпугнет вредителей и сохранит ваши запасы.
Какие насекомые ненавидят лавровый лист:
- мошки;
- моль;
- тараканы;
- комары;
- клопы.
Использовать лавровый лист в сахаре можно без опасений - он не меняет вкус, если брать его в небольшом количестве.
Аромат почти не передается, особенно если крышка плотно закрыта.
Для банки объемом до 1 кг сахара достаточно одного листочка. Его следует менять раз в месяц, чтобы поддерживать максимальную эффективность, говорится в материале ТСН.
Известно, что лавровые листья в сахарницу начали добавлять еще советские хозяйки. В СССР в условиях постоянного дефицита умудрялись экономить на всем и очень бережно относились к тому, что имели, поэтому и появился этот лайфхак.
К счастью, в 21 веке сахар доступен каждому, однако совет может пригодиться и сейчас, особенно в теплый период года.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
