Кратко:
- Ларису Долину выселяют из квартиры
- Где она сейчас находится
Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сейчас находится на отдыхе в ОАЭ. И пока она наслаждается отпуском, ее принудительно выселяют из квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье еще полтора года назад.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Лурье долгое время отстаивала свои права на квартиру и 16 декабря 2025 года Верховный суд РФ встал на ее сторону.
Певица должна была передать ключи и забрать свои вещи из квартиры в начале января, но она решила отправиться на отдых и не передала ключи.
Смотрите видео выселения Ларисы Долиной:
Сейчас возле дома Долиной находятся судебные приставы, сотрудники полиции и адвокат Лурье.
"Принудительное выселение состоится 19 января — после того, как сторона Лурье подала заявление в ФССП. Сама певица так и не явилась, чтобы лично передать ключи, а у ее адвоката на это не было полномочий. Ларису Долину известили о начале принудительного выселения. Сама певица сейчас отдыхает в ОАЭ и должна вернуться только завтра", — сообщил источник СМИ.
Смотрите видео, как власти РФ исполняют решение суда по поводу квартиры Долиной:
О персоне: Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
