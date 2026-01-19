Путинистку Долину принудительно выселяют: собрались приставы и полиция

Лариса Долина еще не вернулась в РФ.

Лариса Долина не выполнила обязанности вовремя / коллаж: Главред, фото: t.me, Лариса Долина

Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сейчас находится на отдыхе в ОАЭ. И пока она наслаждается отпуском, ее принудительно выселяют из квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье еще полтора года назад.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Лурье долгое время отстаивала свои права на квартиру и 16 декабря 2025 года Верховный суд РФ встал на ее сторону.

Певица должна была передать ключи и забрать свои вещи из квартиры в начале января, но она решила отправиться на отдых и не передала ключи.

Лариса Долина не отдала ключи от квартиры вовремя / фото: скрин t.me/shot_shot

Сейчас возле дома Долиной находятся судебные приставы, сотрудники полиции и адвокат Лурье.

"Принудительное выселение состоится 19 января — после того, как сторона Лурье подала заявление в ФССП. Сама певица так и не явилась, чтобы лично передать ключи, а у ее адвоката на это не было полномочий. Ларису Долину известили о начале принудительного выселения. Сама певица сейчас отдыхает в ОАЭ и должна вернуться только завтра", — сообщил источник СМИ.

Приставы и полиция возле дома Ларисы Долиной / фото: скрин t.me/shot_shot

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

