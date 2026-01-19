Укр
Путинистку Долину принудительно выселяют: собрались приставы и полиция

Элина Чигис
19 января 2026, 10:08
Лариса Долина еще не вернулась в РФ.
Лариса Долина
Лариса Долина не выполнила обязанности вовремя / коллаж: Главред, фото: t.me, Лариса Долина

Кратко:

  • Ларису Долину выселяют из квартиры
  • Где она сейчас находится

Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сейчас находится на отдыхе в ОАЭ. И пока она наслаждается отпуском, ее принудительно выселяют из квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье еще полтора года назад.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Лурье долгое время отстаивала свои права на квартиру и 16 декабря 2025 года Верховный суд РФ встал на ее сторону.

Певица должна была передать ключи и забрать свои вещи из квартиры в начале января, но она решила отправиться на отдых и не передала ключи.

Смотрите видео выселения Ларисы Долиной:

Лариса Долина не отдала ключи от квартиры вовремя
Лариса Долина не отдала ключи от квартиры вовремя / фото: скрин t.me/shot_shot

Сейчас возле дома Долиной находятся судебные приставы, сотрудники полиции и адвокат Лурье.

"Принудительное выселение состоится 19 января — после того, как сторона Лурье подала заявление в ФССП. Сама певица так и не явилась, чтобы лично передать ключи, а у ее адвоката на это не было полномочий. Ларису Долину известили о начале принудительного выселения. Сама певица сейчас отдыхает в ОАЭ и должна вернуться только завтра", — сообщил источник СМИ.

Смотрите видео, как власти РФ исполняют решение суда по поводу квартиры Долиной:

Приставы и полиция возле дома Ларисы Долиной
Приставы и полиция возле дома Ларисы Долиной / фото: скрин t.me/shot_shot

Отметим, как сообщал Главред, певица Тина Кароль ответила блогеру-обозревателю Богдану Беспалову, который публично захейтил ее.

А также российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, попал в неприятности.

О персоне: Лариса Долина

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

19:22

Морозы ударят с новой силой: в каких областях Украины будет холоднее всего

19:15

Настоящая зима только начинается: какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:51

Что запрещено приносить в школу: правительство утвердило перечень предметов

