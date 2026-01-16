Будет жить на пенсию: Долиной полностью сорвали гастрольный график

Путинистка Лариса Долина осталась и без концертов и без квартиры, которую продала сама.

Лариса Долина постепенно лишается всего / коллаж: Главред, фото: t.me, Лариса Долина

Кратко:

Что опять случилось у Долиной

Какие концерты отменили путинистке

Российская певица и путинистка Лариса Долина, которая пережила новую волну "популярности" благодаря своей афере с продажей квартиры в террористической Москве, лишилась всех своих концертов.

Как пишут российские пропагандисты, путинистку решили наказать таким образом за желание отсудить чужую квартиру, за которую с ней рассчитались.

Теперь ее концерты переносят и отменяют один за другим. Артистка осталась не только без квартиры, но и без заработка на несколько ближайших месяцев.

Лариса Долина уехала из РФ / фото: t.me/dolinaofficial

Пропагандисты пишут, что концертный директор Долиной Сергей Пудовкин старательно избегает тему отмен, отказывается давать комментарии и блокирует звонки журналистов.

"Я не знаю, какие события должны были на это повлиять. Почему она должна остановить концертную деятельность? Все, что запланировано в графике, в полном объеме есть и будет", — заявлял он.

Однако уже известно о том, что были отменены два больших юбилейных концерта путинистки в Москве и в Санкт-Петербурге.

13 февраля на сцене концертного зала "Меридиан" состоится концерт-съемка "Парад юмора", свое участие в котором Долина давно подтвердила. Однако теперь певицу молча вычеркнули из списка приглашенных артистов — на сайте ни слова о ее причастности к событию.

Лариса Долина известна своим хамским поведением/ фото: https://t.me/dolinaofficial

Кроме того, два следующих выступления артистки тоже отменили. Отменилось шоу в одном из баров, запланированное на весну. Стоимость билетов на мероприятие начиналась от 5000 рублей (2500 грн) и заканчивалась 15 000 (7500 грн). "Концерт отменен. По каким причинам, не могу сказать", — сообщил администратор бара.

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

