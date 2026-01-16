На нее нельзя смотреть: что требует Меган Маркл, чтобы приехать в Великобританию

Кратко:
Жена принца Гарри и американская актриса Меган Маркл по-прежнему считает себя достойной королевского обращения в связи с возможным возвращением в Соединенное Королевство.
Как сообщает RadarOnline.com, Маркл рассматривает возможность сопровождать своего мужа, принца Гарри, на Игры Invictus 2027 года в Бирмингеме. Однако ее посещение будет не простым. У звезды есть список требований, которые должны быть выполнены в случае приезда звезды в Соединенное Королевство.
Издание пишет, что в список ее требований входит выделение для нее четырех этажей отеля, а также охрана, значительно превосходящая требования большинства глав государств.
"Она хочет, чтобы четыре этажа отеля Hyatt были полностью закрыты только для нее", — сообщает источник инсайдеру из королевской семьи Робу Шутеру.
"Дополнительная охрана снаружи. Персоналу не разрешается смотреть на нее. Она будет полностью контролировать ситуацию", — добавил инсайдер.
Маркл по-прежнему полна решимости требовать, чтобы к ней обращались по ее королевскому титулу, несмотря на то, что шесть лет назад она отказалась от работы в семье и переехала с Гарри в Калифорнию.
"Любой, кто с ней общается, должен называть её "Её Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Никаких исключений", — сказал источник.
"Маркл продолжает считать себя очень высокого статуса, выдвигая необоснованные требования, в том числе "круглосуточные водители, автопарк роскошных автомобилей и полицейский эскорт от аэропорта до отеля", — возмущается источник, называя Меган всего лишь спутницей Гарри на спортивных играх, посвященных раненым военнослужащим и ветеранам.
"Это не просто защита, — утверждает инсайдер. — Она просит крепость. Пуленепробиваемое стекло на Играх, вооруженная охрана везде, куда бы она ни пошла", - добавляет он.
Несмотря на то, что мероприятие должно быть посвящено раненым военнослужащим, Маркл полна решимости всегда выглядеть гламурно и заказывать все свои блюда у "собственного повара".
Кроме того, актриса хочет взять с собой ассистента, целую команду визажистов и парикмахеров и настаивает на предоставлении "четырех отдельных комнат только для ее PR-персонала. Ничего не будет оставлено на волю случая", — сказал источник о требованиях Маркл к VIP-обслуживанию на мероприятии ее мужа.
