На нее нельзя смотреть: что требует Меган Маркл, чтобы приехать в Великобританию

Меган Маркл выдвинула странные требования на случай своего визита в Великобританию.

Принц Гарри может приехать в Англию с женой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Жена принца Гарри и американская актриса Меган Маркл по-прежнему считает себя достойной королевского обращения в связи с возможным возвращением в Соединенное Королевство.

Как сообщает RadarOnline.com, Маркл рассматривает возможность сопровождать своего мужа, принца Гарри, на Игры Invictus 2027 года в Бирмингеме. Однако ее посещение будет не простым. У звезды есть список требований, которые должны быть выполнены в случае приезда звезды в Соединенное Королевство.

Издание пишет, что в список ее требований входит выделение для нее четырех этажей отеля, а также охрана, значительно превосходящая требования большинства глав государств.

Меган Маркл хочет закрыть 4 этажа отеля/ Скриншот YouTube

"Она хочет, чтобы четыре этажа отеля Hyatt были полностью закрыты только для нее", — сообщает источник инсайдеру из королевской семьи Робу Шутеру.

"Дополнительная охрана снаружи. Персоналу не разрешается смотреть на нее. Она будет полностью контролировать ситуацию", — добавил инсайдер.

Маркл по-прежнему полна решимости требовать, чтобы к ней обращались по ее королевскому титулу, несмотря на то, что шесть лет назад она отказалась от работы в семье и переехала с Гарри в Калифорнию.

"Любой, кто с ней общается, должен называть её "Её Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Никаких исключений", — сказал источник.

Меган Маркл требует пуленепробиваемое стекло и охрану / Фото Instagram/meghan

"Маркл продолжает считать себя очень высокого статуса, выдвигая необоснованные требования, в том числе "круглосуточные водители, автопарк роскошных автомобилей и полицейский эскорт от аэропорта до отеля", — возмущается источник, называя Меган всего лишь спутницей Гарри на спортивных играх, посвященных раненым военнослужащим и ветеранам.

"Это не просто защита, — утверждает инсайдер. — Она просит крепость. Пуленепробиваемое стекло на Играх, вооруженная охрана везде, куда бы она ни пошла", - добавляет он.

Несмотря на то, что мероприятие должно быть посвящено раненым военнослужащим, Маркл полна решимости всегда выглядеть гламурно и заказывать все свои блюда у "собственного повара".

Кроме того, актриса хочет взять с собой ассистента, целую команду визажистов и парикмахеров и настаивает на предоставлении "четырех отдельных комнат только для ее PR-персонала. Ничего не будет оставлено на волю случая", — сказал источник о требованиях Маркл к VIP-обслуживанию на мероприятии ее мужа.

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

