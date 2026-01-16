Кратко:
- В каком состоянии находится путинистка Кравченко
- Что говорят врачи
Народная артистка страны-агрессора Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря роли Валюхи в сериале "Сваты" и всячески поддерживает военное нападение России на Украину, оказалась в больнице после серьезной травмы.
Как пишут российские пропагандисты, Кравченко, которой приписывают серьезные проблемы с алкоголем, также накануне сбежала из больницы. Пропагандисты узнали, насколько серьезными являются последствия для здоровья путинистки.
По мнению терапевта из РФ Андрея Кондрахина, у Кравченко случился разрыв Ахиллового сухожилия, но она может избежать операции. По его словам, тут будет достаточно наложения гипсовой повязки.
По его словам, Кравченко могла получить травму в следствие удара или неудачного падения.
Отметим, накануне актриса оказалась в больнице. Между тем, она решила не заботиться о своем здоровье, категорически отказалась от оперативного вмешательства и самовольно покинула медучреждение, чтобы продолжать выступать в новогодних спектаклях. Путинистка нашла альтернативу операции — теперь она выходит на сцену с фиксирующей повязкой на ноге.
Позиция Татьяны Кравченко по Украине:
В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией. В 2015 году актрисе был запрещён въезд в Украину, так как она поддержала аннексию Крыма Россией и самопровозглашённые "ДНР" (террористическая организация. - ред.).
Кравченко полностью поддерживает Путина и агрессивную войну Кремля в Украине. Актриса говорила, что если бы была моложе, то сама бы отправилась медсестрой на фронт, помогать оккупантам.
О персоне: Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка террористической России.
В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией. В 2015 году актрисе был запрещён въезд в Украину, так как она поддержала аннексию Крыма Россией и самопровозглашённые "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР.
В 2023 году поддержала вторжение России в Украину, осудила президента Украины Владимира Зеленского, при этом заявив, что Украина "превращается в фашистское государство".
