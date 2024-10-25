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Украину атакуют дожди и морозы: в каких областях ждать непогоду

Ангелина Подвысоцкая
25 октября 2024, 19:28
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Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будет сильный туман.
погода
Прогноз погоды в Украине на 26 октября / фото: pexels

О чем идет речь:

  • В каких областях будут дожди
  • Где ожидается туман
  • В каких областях температура воздуха опустится до -2 градусов

Погода в Украине 26 октября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о сильном тумане в большинстве районов Правобережья. Видимость ожидается 200-500 м. Синоптики объявили І уровень опасности.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет дождь в регионах от Черниговщины через Черкасскую область в Крым. Днем теплее всего будет в западной части. Там температура воздуха повысится до 18 градусов тепла.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 26 октября
Прогноз погоды в Украине на 26 октября / фото: ventusky

Погода 26 октября

В Украине 26 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В большинстве районов Правобережья и местами на северо-востоке будет туман. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 9-14° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье до 18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 26 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +8...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Там температура воздуха повысится до +3...+11 градусов.

погода 26 октября
Прогноз погоды в Украине на 26 октября / фото: meteoprog

Погода 26 октября в Киеве

В Киеве 26 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный с переходом на южный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 26 октября
Прогноз погоды в Украине на 26 октября / фото: meteoprog

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Как сообщал Главред, синоптик предупредил об опасности. Погодные условия на выходных будут обусловлены влиянием малоподвижного антициклона. В отдельных регионах возможны туманы ночью и в первой половине дня.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что потепление продлится оно недолго. На следующей неделе ожидается похолодание.

Ранее начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко также спрогнозировала, ждать ли украинцам бабьего лета.

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