"Анализы лучше": Павлик рассказал о здоровье онкобольного сына

Исполнитель признался, что сын чувствует себя гораздо лучше.
Украинский певец Виктор Павлик поделился с поклонниками информацией о состоянии здоровья его 19-летнего сына, который лечится от онкологического заболевания в Киеве.
В комментарии ТСН артист рассказал, что Павел чувствует себя гораздо лучше.
"Спасибо всем людям, которые молились, которые поддерживали. Мы лечимся у нас все идет на улучшение, анализы все лучше и лучше. Проходим химиотерапию. Слава Богу за все, очень чувствуется ваша поддержка", - отметил исполнитель.
Павлик добавил, что его сын Павел продолжает принимать большое количество лекарств, проходит курс химиотерапии, который дает положительные результаты.
Ранее певец планировал лечить сына в Израиле, однако Павел отказался уезжать и решил лечится в Киеве.
Ранее Виктор Павлик сообщил, что у его сына Павла диагностировали рак позвонков. Певец в соцсети обратился ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь парню побороть болезнь.
Напомним, Павлик рассказал, что у его младшего сына, 19-летнего Павла, рак проявился неожиданно, парня просто "скосило" — у него отказали ноги.