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Украинские дроны дотянулись до НПЗ в Уфе и секретного института Роскосмоса: детали

Анна Ярославская
1 июля 2026, 10:47
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Силы обороны успешно атаковали тыл врага - поражены важные цели.
Удары по РФ
Силы обороны нанесли успешные удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Каждый день выполняется план дальнобойных санкций против России
  • Украинские дроны поразили НПЗ в Уфе на расстоянии более 1300 км
  • Силы обороны атаковали стратегический институт ВПК в Пензе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успешных ударах сил обороны Украину по территории страны-агрессора РФ.

Украинские дроны добрались до нефтеперерабатывающего завода в Уфе – одного из крупнейших российских производителей смазочных масел.

видео дня

"Расстояние – более 1300 км от линии фронта", - подчеркнул глава государства.

Также в Пензенской области был атакован стратегический объекта российского ВПК, занимающийся разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения, применяемого оккупантами для ударов по городам и Украины. Расстояние до цели – около 600 км от линии фронта.

Смотрите видео - Силы обороны атаковали российский тыл:

Скриншот

"Каждый день выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это совершенно справедливо в ответ на все, что Россия делает против нас. Мир нужен и именно это должны осознать в российском руководстве. Россия должна окончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть", - написал Зеленский.

Детали от Генштаба

В ночь на 1 июля подразделения Сил обороны Украины поразили АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" в Пензенской области РФ.

Зафиксировано попадание и задымление на объекте. Масштабы ущерба уточняются, сообщили в Генштабе.

АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" - это ведущее российское предприятие в области космического, авиационного и военного приборостроения. Оно входит в состав холдинга "Русские космические системы" (который в свою очередь является составной частью госкорпорации "Роскосмос"). Изготовляет в частности датчики для крылатых и баллистических ракет (Искандер, Калибр, Х-101), компоненты бортовых систем авиации (Су-34, Су-35, Ту-95МС) и аппаратуру для военного космоса (спутники разведки).

Кроме того, поражен автомобильный мост через реку Малый Кальчик в районе Гранитного Донецкой области, железнодорожный мост через реку Тепла в районе Нижнетеплого Луганской области и логистическую переправу в районе Новочертоватого Донецкой области. Эти объекты армия РФ использует для перебрасывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также поражен склад горюче-смазочных материалов противника в Мелитополе, а также три склада материально-технического обеспечения противника в районах Крупки Курской области (РФ), села Ровнополь Донецкой области и Новоегоровки Харьковской области.

Кроме того, поражено пять пунктов управления БПЛА противника в Запорожской и Донецкой областях.

Атаки по тылу оккупантов - новости

Как писал Главред, утром 1 июня в российской Пензе прогремели взрывы. Над городом поднялись клубы дыма. Перед этим в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

Мониторы писали о том, что под удар дронов попали местный подшипниковый завод и фабрика Маяк. Также было атаковано АО "НИИФИ".

В ночь на 26 июня Тульская область страны-агрессора РФ оказалась под массированной атакой дронов. Под удар попал завод "Азот" в Новомосковске. Местные жители слышали много взрывов, а также жаловались странный запах аммиака в воздухе и проблемы с электроэнергией.

В ночь на 25 июня Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае страны-агрессора РФ попала под удар дронов. Вспыхнул пожар.

23 июня в российском городе Уфа (республика Башкортостан) прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо видны клубы черного дыма.

Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины. Он считается одним из самых крупных и ключевых центров нефтепереработки России и играет важную роль в топливном обеспечении страны.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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