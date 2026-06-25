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Крымский мост рухнет - сейсмолог предрек неизбежную катастрофу: названы сроки

Анна Ярославская
25 июня 2026, 10:20
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Любимый мост Путина может развалиться даже без украинских атак.
Крымский мост, Путин, землетрясение
​ Крымский мост разрушится даже без ударов украинских ракет - сейсмолог / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/Krymsky_bridge, скриншот

Главные тезисы:

  • Крымский мост может рухнуть из-за землетрясений
  • Мелкие толчки постоянно ослабляют опоры объекта
  • При строительстве занизили сейсмические риски

Крымский мост может столкнуться с серьезными последствиями в случае сильного землетрясения в регионе. Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал сейсмолог Дмитрий Гринь из Института геофизики им. С.И. Субботина.

По словам эксперта, небольшие подземные толчки, которые регулярно фиксируются в районе Крыма, способны постепенно ослаблять конструкции моста и грунт под его опорами. Гринь отметил, что для данной территории характерны сильные землетрясения, которые происходят примерно раз в сто лет.

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Сейсмолог утверждает, что при проектировании и строительстве моста российская сторона занизила оценку сейсмической опасности территории. По его словам, сооружение было возведено в зоне разломов между Керченским и Таманским полуостровами, что может повышать риски в случае сильной сейсмической активности.

Эксперт также обратил внимание на большое количество мелких землетрясений в регионе. По его мнению, такие толчки способны накапливать незначительные повреждения конструкций, которые со временем могут привести к серьезным последствиям.

Большое количество мелких землетрясений со временем может перерасти в одно крупное. В качестве примера Гринь напомнил о сильном землетрясении 1927 года в районе Ялты, в результате которого, по историческим данным, было разрушено около 70% зданий города. Он считает, что повторение подобного события сегодня может представлять угрозу и для Крымского моста.

Если произойдет сильное землетрясение в соответствии со столетним циклом, то сооружение может обрушиться, и для этого даже не придется "помогать" украинскими ракетами.

"Украинские землетрясения его [Крымский мост] доконают, даже без внешнего воздействия наших ракет", — сказал Субботин.

При этом специалист подчеркнул, что столетняя периодичность крупных землетрясений не означает, что новое сильное событие обязательно произойдет в 2027 году. По его словам, это событие может произойти "и завтра", и в 2032 году.

крымский мост инфографика
Крымский мост / Инфографика: Главред

Землетрясения в Крыму - новости

Как писал Главред, 22 июня в районе аннексированного Крыма зафиксировали несколько землетрясений, эпицентры которых находились в акватории Черного моря.

Согласно данным Главного центра специального контроля Украины, 22 июня 2026 года в Черном море было зафиксировано землетрясение с эпицентром примерно в 50 километрах к юго-западу от Севастополя. Расстояние от эпицентра до района Крымского моста составляет около 200 километров.

Российские оккупационные чиновники сообщали о десяти землетрясениях в этот день в Чёрном море у берегов Севастополя.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

ВСУ будут бить по Крымскому мосту

В РФ предполагают, что Украина, вероятно, активизирует свои усилия по нанесению ударов по Керченскому мосту в ближайшие недели. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на российские источники, близкие к Кремлю.

"В ближайшие недели давление на Крымский мост, безусловно, усилится в рамках стратегии Украины по разрыву связей между Крымом и материковой частью страны… удары усилятся", — говорится в сообщении одного из российских Telegram-каналов с 1,5 миллионами подписчиков, которым управляет бывший чиновник Министерства обороны России.

"Нам необходимо заранее подготовиться к такому сценарию и понять, какое оружие могут применить украинские вооруженные силы", — добавили на канале.

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О персоне: Дмитрий Гринь

Дмитрий Николаевич Гринь — украинский ученый-сейсмолог, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Один из ведущих украинских экспертов по землетрясениям и сейсмической активности, регулярно комментирует для СМИ природные причины землетрясений в Украине и соседних регионах, сейсмические риски для различных областей Украины, влияние человеческой деятельности и взрывов на сейсмичность.

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