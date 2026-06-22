Ракеты и тонна взрывчатки: генерал о сценарии уничтожения Керченского моста

Среди угроз для моста российская сторона особенно выделяет ракеты "Фламинго" FP-5, говорит Николай Маломуж.

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Раскрыт сценарий уничтожения Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети

Главное из заявлений Маломужа:

Речь идет о применении ударных беспилотников, ракет и морских дронов

Среди угроз РФ особенно выделяет ракеты FP-5

Украинские Силы обороны обладают средствами, которые в теории позволяют атаковать Крымский мост как с воздуха, так и с моря. Речь идет о применении ударных беспилотников, ракетного вооружения и морских дронов.

Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, наиболее оправданным моментом для подобных действий может стать начало крупной операции по деоккупации Крыма.

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По оценке генерала, среди угроз для объекта российская сторона особенно выделяет ракеты "Фламинго" FP-5.

"Уничтожить мост одним или даже несколькими ударами — фактически невозможно. Но у нас есть воздушные беспилотные комплексы, а также морские беспилотные системы. Однако вопрос в том, насколько эффективна тактика комбинированного удара и насколько удастся вывести конструкцию из строя", – сказал Маломуж.

Он подчеркнул, что ключевая цель должна заключаться не в локальных повреждениях, а в полном прекращении использования переправы для военных перевозок. По его словам, для этого необходимо вывести из строя не только опорные элементы, но и железнодорожную и автомобильную части моста.

Эксперт отметил, что такую задачу могут выполнять различные виды ракет с мощной боевой частью, а также подводные беспилотные аппараты, способные доставлять значительные заряды взрывчатки. По его словам, подобные технологии уже применяются в современных операциях.

"Можно доставлять заряды и в полтонны, и в тонну, главное — умело подготовить операцию. Если же действовать комплексно, основных стратегических ресурсов может быть до восьми. К тому же все средства, полученные от партнеров, позволяют наносить удары на расстояние до 300 километров, а мост находится именно в этой зоне поражения", – пояснил Маломуж.

По мнению бывшего руководителя разведки, при грамотной подготовке одной или двух масштабных операций может оказаться достаточно, чтобы надолго лишить мост функциональности. Он считает, что вопрос заключается не в возможности такого сценария, а в сроках его реализации, тогда как подготовка подобных действий ведется в условиях строгой секретности.

/ Инфографика: Главред

Масштабная операция: ВСУ нанесли удары по целям РФ

Подразделения Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины провели комплексную операцию, направленную против военной инфраструктуры и объектов обеспечения на временно оккупированных территориях.

По данным командования, в ходе действий беспилотные аппараты поразили 36 целей, расположенных в глубоком тылу. Среди них — командные пункты, радиолокационные станции, логистические узлы, а также объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

В ВСУ отмечают, что подобные операции позволяют выводить из строя элементы системы управления и снабжения противника, снижая его оперативные возможности за счёт применения высокоточного вооружения без участия наземных сил.

Удары по целям РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Чонгарский мост парализован. После атаки движение по мосту было полностью остановлено, а транспортное сообщение через него оказалось заблокировано.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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О персоне: Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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