Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ракеты и тонна взрывчатки: генерал о сценарии уничтожения Керченского моста

Алексей Тесля
22 июня 2026, 21:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Среди угроз для моста российская сторона особенно выделяет ракеты "Фламинго" FP-5, говорит Николай Маломуж.
Нептун, Крымский мост (иллюстративное фото)
Раскрыт сценарий уничтожения Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети

Главное из заявлений Маломужа:

  • Речь идет о применении ударных беспилотников, ракет и морских дронов
  • Среди угроз РФ особенно выделяет ракеты FP-5

Украинские Силы обороны обладают средствами, которые в теории позволяют атаковать Крымский мост как с воздуха, так и с моря. Речь идет о применении ударных беспилотников, ракетного вооружения и морских дронов.

Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, наиболее оправданным моментом для подобных действий может стать начало крупной операции по деоккупации Крыма.

видео дня

По оценке генерала, среди угроз для объекта российская сторона особенно выделяет ракеты "Фламинго" FP-5.

"Уничтожить мост одним или даже несколькими ударами — фактически невозможно. Но у нас есть воздушные беспилотные комплексы, а также морские беспилотные системы. Однако вопрос в том, насколько эффективна тактика комбинированного удара и насколько удастся вывести конструкцию из строя", – сказал Маломуж.

Он подчеркнул, что ключевая цель должна заключаться не в локальных повреждениях, а в полном прекращении использования переправы для военных перевозок. По его словам, для этого необходимо вывести из строя не только опорные элементы, но и железнодорожную и автомобильную части моста.

Эксперт отметил, что такую задачу могут выполнять различные виды ракет с мощной боевой частью, а также подводные беспилотные аппараты, способные доставлять значительные заряды взрывчатки. По его словам, подобные технологии уже применяются в современных операциях.

"Можно доставлять заряды и в полтонны, и в тонну, главное — умело подготовить операцию. Если же действовать комплексно, основных стратегических ресурсов может быть до восьми. К тому же все средства, полученные от партнеров, позволяют наносить удары на расстояние до 300 километров, а мост находится именно в этой зоне поражения", – пояснил Маломуж.

По мнению бывшего руководителя разведки, при грамотной подготовке одной или двух масштабных операций может оказаться достаточно, чтобы надолго лишить мост функциональности. Он считает, что вопрос заключается не в возможности такого сценария, а в сроках его реализации, тогда как подготовка подобных действий ведется в условиях строгой секретности.

крымский мост инфографика
/ Инфографика: Главред

Масштабная операция: ВСУ нанесли удары по целям РФ

Подразделения Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины провели комплексную операцию, направленную против военной инфраструктуры и объектов обеспечения на временно оккупированных территориях.

По данным командования, в ходе действий беспилотные аппараты поразили 36 целей, расположенных в глубоком тылу. Среди них — командные пункты, радиолокационные станции, логистические узлы, а также объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

В ВСУ отмечают, что подобные операции позволяют выводить из строя элементы системы управления и снабжения противника, снижая его оперативные возможности за счёт применения высокоточного вооружения без участия наземных сил.

Удары по целям РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Чонгарский мост парализован. После атаки движение по мосту было полностью остановлено, а транспортное сообщение через него оказалось заблокировано.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

Другие новости:

О персоне: Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Николай Маломуж Крымский мост
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Совершенно новый тип ракет: чем Украина могла нанести удар по заводу в Воронеже

Совершенно новый тип ракет: чем Украина могла нанести удар по заводу в Воронеже

23:12Война
Замена Стармера: кто может стать новым премьером Британии и что он говорил об Украине

Замена Стармера: кто может стать новым премьером Британии и что он говорил об Украине

21:29Мир
Плохие новости для россиян: как атака на Центр космической связи РФ повлияет на фронт

Плохие новости для россиян: как атака на Центр космической связи РФ повлияет на фронт

20:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Не "чекушка" и не "пузырь": как правильно называть эти бутылки на украинском языке

Не "чекушка" и не "пузырь": как правильно называть эти бутылки на украинском языке

Китайский гороскоп на завтра, 23 июня: Лошадям - игривость, Тиграм - опрометчивость

Китайский гороскоп на завтра, 23 июня: Лошадям - игривость, Тиграм - опрометчивость

"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

Гороскоп на завтра, 23 июня: Весам — радость, Рыбам — напряжение

Гороскоп на завтра, 23 июня: Весам — радость, Рыбам — напряжение

Последние новости

23:12

Совершенно новый тип ракет: чем Украина могла нанести удар по заводу в Воронеже

22:49

"Теряет силу": в Польше раскрыли, что станет с отобранным у Зеленского орденом

22:49

Как правильно и ласково называть Наталью на украинском языке: редкие формы имени

22:26

Можно ли лишить ордена: историк указал на нюанс на фоне скандала с ПольшейВидео

22:10

Пустая бутылка на столе: какой неприятный намек она давала гостям раньше

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
21:57

Без вентилятора и кондиционера: один простой трюк быстро охладит спальнюВидео

21:54

У певицы Елки нашли недвижимость в Украине: что известно о ее имуществе

21:29

Замена Стармера: кто может стать новым премьером Британии и что он говорил об Украине

21:04

Ракеты и тонна взрывчатки: генерал о сценарии уничтожения Керченского моста

Реклама
20:59

Всего пять знаков китайского зодиака: кому улыбнется удача 23 июня

20:41

"Довоевались, докрались": путинисты Цыгановы раскритиковали армию РФ

20:13

Плохие новости для россиян: как атака на Центр космической связи РФ повлияет на фронт

20:05

Половина крупного города на востоке в "серой зоне": в DeepState раскрыли детали

19:57

Почему котлеты получаются сухими: популярный ингредиент, который вытягивает сок

19:45

Глава парламентской ТСК сравнил методы работы НАБУ и САП со сталинскими судами 33-го года

19:36

Почему в России не звучат сирены во время украинских атак — в разведке указали на нюанс

19:24

Квентин Тарантино сыграет роль в фильме с известной певицей

19:10

Урок Стармера для Европы и Украины: Андрусив о главной проблеме современной Европымнение

19:06

Обратный эффект удобрений: какая ошибка приводит к тому, что овощи растут в ботву

19:00

Лукашенко готовит Беларусь к войне с Украиной: раскрыты тревожные детали

Реклама
18:26

"Мне страшно": экс-участник Modern Talking оскандалился из-за слов о войне в Украине

18:25

Наступление 70 тысяч россиян с севера: в Нацгвардии предупредили об угрозе из Беларуси

18:14

Ловушка для туриста: почему выражение "горящая путевка" — грубая ошибка

17:45

Почему собака внезапно стала меньше есть — сигнал, который нельзя игнорироватьВидео

17:29

Уклонялся от уплаты 12,4 млн грн налогов: на Житомирщине объявили подозрение депутату

17:28

Счета упали почти до нуля: солнечные панели изменили жизнь мужчины

17:27

"Будем активнее уничтожать логистику": командующий Нацгвардией оценил удары по Крыму

17:21

Избили и отобрали сумку: на Львовщине жестоко ограбили мужчину с инвалидностью

17:11

Сразу 10 толчков за день: один из регионов Украины всколыхнула серия землетрясений

16:54

Украинцев призвали выставить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

16:48

Зеленский сделал неожиданное признание про дочь: "Хочет рассказать мне"

16:48

Иисус был реальным человеком: найдены "самые убедительные" доказательства

16:23

Евро резко летит вниз, а доллар замедлил рост: новый курс валют на 23 июня

16:22

Желтеют листья на огурцах: что срочно следует сделать, чтобы не остаться без урожая

16:18

Почему 23 июня нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

16:02

Зачем нужны деньги в холодильнике: простой трюк поможет экономить

16:02

Семь дней для Лукашенко: что означает ультиматум Зеленского и как отреагировала БеларусьВидео

15:58

"На кого похож": Гросу впервые показала лицо мужа и сыночка-копию

15:44

Не "чемоданное настроение": как описать предвкушение путешествия на украинском

15:43

Происхождение украинских фамилий: какие из них указывают на знатный род

Реклама
15:09

Какие платья стройнят фигуру: тренды 2026 для силуэта, словно у статуэткиВидео

15:04

Холодный фронт накроет Украину: где ударят дожди с грозами и шквалами

15:02

Как правильно поливать сад в жару: названо лучшее время суток

14:51

Женщина сделала тест ДНК и узнала страшную правду: два года лжиВидео

14:24

Зеленый захватчик на огороде: как остановить портулак, пока он не уничтожил урожай

14:18

Далеко не все знают: что означает древнее украинское слово "жевріти"

14:01

В Воронеже разнесли завод, где делают начинку для "Искандеров" и Х-101 - ГенштабВидео

13:30

Под Москвой горит центр космической связи, поражены паромы и полигон РФ — ГенштабВидео

13:29

Цены на популярные овощи взлетели почти вдвое: что подорожало больше всего

13:07

Мотоциклист разогнался до 203 км/ч во Львове: украинцы требуют наказанияВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять