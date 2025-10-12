Трамп назвал 'украинский импичмент' большим обманом и требует расследования

Президент США призвал возобновить расследование процедуры его импичмента в 2019 году.

Трамп требует расследовать импичмент 2019 года

Трамп призвал власти США провести расследование процедуры его импичмента в 2019 году

Он назвал импичмент большим обманом, чем Уотергейт

Трамп обвинил конгрессмена Адама Шиффа в нечестности

Президент США Дональд Трамп призвал соответствующие органы власти, включая Конгресс, возобновить расследование процедуры импичмента, инициированной против него осенью 2019 года. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Афера с "украинским импичментом" (меня!) была гораздо более масштабным незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это!" - говорится в сообщении Трампа. видео дня

Он также обвинил конгрессмена Адама Шиффа, который в 2019 году был заместителем председателя Комитета по разведке Палаты представителей, в нечестности и коррупции. Трамп утверждает, что во время импичмента было нарушено "так много законов и процедур".

Пост Трампа / Фото: скриншот

Что известно об импичменте 2019 года

Напомним, что первый импичмент Дональду Трампу в 2019 году инициировала Палата представителей США. Причиной стали обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Суть обвинений заключалась в том, что Трамп якобы пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для начала расследования в отношении политического оппонента Трампа - Джо Байдена и его сына Хантера, используя в качестве рычага военную помощь США Украине.

Сам Трамп всегда отрицал эти обвинения, называя процедуру "охотой на ведьм". Теперь он требует расследования самой процедуры импичмента, сравнивая ее с одним из крупнейших политических скандалов в истории США - Уотергейтом.

Разговоры Трампа с Зеленским - последние новости

Как сообщал Главред, 12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который стал уже вторым за два дня. По словам украинского президента, ранее стороны договорились обсудить определенные тематические направления.

По данным Axios, 11 октября президент США с президентом Зеленским возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Кроме этого, Трамп с Зеленским затронули не только возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но и вопрос поставок систем ПВО Patriot. Собеседник РБК-Украина уточнил, что Трамп проявил интерес к текущей ситуации в Украине, включая положение в Киеве.

Об источнике: Truth Social АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

