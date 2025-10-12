Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп назвал "украинский импичмент" большим обманом и требует расследования

Руслана Заклинская
12 октября 2025, 21:05
180
Президент США призвал возобновить расследование процедуры его импичмента в 2019 году.
Трамп назвал 'украинский импичмент' большим обманом и требует расследования
Трамп требует расследовать импичмент 2019 года / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Трамп призвал власти США провести расследование процедуры его импичмента в 2019 году
  • Он назвал импичмент большим обманом, чем Уотергейт
  • Трамп обвинил конгрессмена Адама Шиффа в нечестности

Президент США Дональд Трамп призвал соответствующие органы власти, включая Конгресс, возобновить расследование процедуры импичмента, инициированной против него осенью 2019 года. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Афера с "украинским импичментом" (меня!) была гораздо более масштабным незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это!" - говорится в сообщении Трампа.

видео дня

Он также обвинил конгрессмена Адама Шиффа, который в 2019 году был заместителем председателя Комитета по разведке Палаты представителей, в нечестности и коррупции. Трамп утверждает, что во время импичмента было нарушено "так много законов и процедур".

Трамп назвал 'украинский импичмент' большим обманом и требует расследования
Пост Трампа / Фото: скриншот

Что известно об импичменте 2019 года

Напомним, что первый импичмент Дональду Трампу в 2019 году инициировала Палата представителей США. Причиной стали обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Суть обвинений заключалась в том, что Трамп якобы пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для начала расследования в отношении политического оппонента Трампа - Джо Байдена и его сына Хантера, используя в качестве рычага военную помощь США Украине.

Сам Трамп всегда отрицал эти обвинения, называя процедуру "охотой на ведьм". Теперь он требует расследования самой процедуры импичмента, сравнивая ее с одним из крупнейших политических скандалов в истории США - Уотергейтом.

Разговоры Трампа с Зеленским - последние новости

Как сообщал Главред, 12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который стал уже вторым за два дня. По словам украинского президента, ранее стороны договорились обсудить определенные тематические направления.

По данным Axios, 11 октября президент США с президентом Зеленским возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Кроме этого, Трамп с Зеленским затронули не только возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но и вопрос поставок систем ПВО Patriot. Собеседник РБК-Украина уточнил, что Трамп проявил интерес к текущей ситуации в Украине, включая положение в Киеве.

Читайте также:

Об источнике: Truth Social

АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Трамп новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп назвал "украинский импичмент" большим обманом и требует расследования

Трамп назвал "украинский импичмент" большим обманом и требует расследования

21:05Мир
"За это придется заплатить": Макрон сделал жесткое предупреждение России

"За это придется заплатить": Макрон сделал жесткое предупреждение России

21:02Политика
ВСУ отвоевали более 3 км земли: Зеленский раскрыл новые детали контрнаступления

ВСУ отвоевали более 3 км земли: Зеленский раскрыл новые детали контрнаступления

20:13Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

Последние новости

21:57

Какая разница между белыми и синими знаками городов - цвет полностью меняет правила

21:53

Ребров ответил на вопрос о Греции и заинтриговал неожиданным заявлением

21:16

"Наречие" и "искусственный язык": как отвечать на российские мифы об украинском языке

21:05

Трамп назвал "украинский импичмент" большим обманом и требует расследования

21:02

"За это придется заплатить": Макрон сделал жесткое предупреждение России

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
20:40

Россия готовит новый удар по Украине и Европемнение

20:17

Почему 13 октября нельзя звать в дом гостей: строгие приметы, которые нельзя нарушать

20:13

ВСУ отвоевали более 3 км земли: Зеленский раскрыл новые детали контрнаступления

19:26

Ударит 3-градусный мороз и пойдет снег: в каких областях будет штормовая погода

Реклама
19:03

Топливный кризис в РФ разгоняется: BBC раскрыли, кто останется с "пустым баком"

18:54

Слова "будоражить" не существует - названы красивые украинские аналогиВидео

18:48

Могут ли забрать имущество за неуплату коммуналки: чем рискуют должники

17:57

Украина способна похоронить российскую энергетику - раскрыт путь к коллапсу в РФ

17:49

Забытые дедовские приметы: как выбрать идеальное время для посадки озимого лукаВидео

17:49

Штурм РФ закончился катастрофой: десантники ВСУ "перемололи" врага на востоке

17:40

Звезда Женского Квартала впервые выходит замуж - источник

16:51

Зеленский рассказал о новом разговоре с Трампом и намекнул на "дальнобой" для ВСУ

16:49

Базовый гардероб на осень: как выбрать теплый и стильный гольфВидео

16:45

Главный ингредиент десертов дешевеет - цены побили рекорд за 20 месяцев

16:44

"Сейчас есть удачный момент" - полковник объяснил, как ВСУ может освободить Крым

Реклама
16:40

Имеет странную форму: в Днепропетровской области нашли интересный гриб

16:00

Как сушить одежду без отопления и затрат: гениальный трюк работает даже зимойВидео

15:39

Ушла из жизни Дайан Китон: 9 лучших фильмов с актрисойВидео

15:26

Фильмы ужасов помогают человеку худеть: ТОП "жиросжигающих" хорроров

15:23

Врасплох на яхте: Кэти Перри застали в объятиях известного политика

15:16

"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычнымиВидео

14:59

Мужчина переехал в необычный дом и сэкономил кучу денег: как это ему удалосьВидео

14:29

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллионВидео

14:29

Китайский гороскоп на завтра 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

14:04

В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

14:00

Как Украина может уничтожить Крымский мост: генерал СБУ раскрыл сценарий

13:44

"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

13:38

"Продолжаем бороться": ВСУ освободили село в Запорожской области

13:33

В Кремле заявили о готовности к окончанию войны и выставили циничное условие

12:57

Головоломка для самых зорких: лишь единицы найдут оленя за 10 секунд

12:52

"Во время боевого задания": на фронте погиб чемпион по богатырскому многоборью

12:51

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

12:45

РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

12:44

"Жаль, что не украинка": Константин Грубич обратился к россиянам из-за Пугачевой

12:00

Почему 13 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

Реклама
11:56

Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

11:30

Гороскоп на завтра 13 октября: Ракам - болишая прибыль, Стрельцам - хорошие новости

11:25

"Буду делать миллионера": Светлана Билоножко сделала заявление о новом романе

11:03

Блэкауты в Белгороде не действуют: что реально может заставить Кремль отступитьВидео

10:55

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

10:21

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября: Весам - перемены, Девам - возможность

10:12

Родились в один день: у Софии Ротару произошло радостное событие

09:53

Список удивит многих - какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитазВидео

09:47

США помогают Украине наносить удары по целям в РФ: в FT узнали детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять