Без филлеров и подтяжек: как убрать носогубные складки при помощи макияжа

Носогубные складки могут со временем образовывать на лице глубокие морщинки. Впрочем, их появление - не приговор, ведь проблемную зону носогубки можно корректировать при помощи макияжа.
Как это сделать правильно, рассказала бьюти-блогер и визажистка Гульсум Пенкова. Главред раскрывает секрет профессионалов - как убрать носогубные складки.
Нет консилеру
Резонно предположить, что носогубку стоит убирать при помощи осветления. Распространенная ошибка - использовать для этого консилер. По словам визажистки, этот косметический продукт в глубоких складках достаточно быстро скатывается, что дает обратный эффект - вместо маскировки морщинка начинает выделяться еще ярче.
Два шага к маскировке носогубной складки
Вместо консилера Пенкова рекомендует использовать светлый хайлайтер - нанести его на носогубную складку (не ниже уголков верхней губы), а затем слегка припудрить для выравнивания.
"Светоотражающие частицы заполнят морщинку, а морщинка - это у нас тень. Хайлайтер - это у нас свет. Поэтому за счет хайлайтера мы как раз и осветлим эту тень. Нюанс: ни в коем случае не нужно брать большое количество хайлайтера и наносить его в складку, потому что у вас будет просто белая полоса. Вы берете совсем немного, наносите, а затем - пудрой", - говорит Гульсум.
О персоне: Гульсум Пенкова
Гульсум (Соня) Пенкова - профессиональный визажист, бьюти-блогер (TikToK - 87.5 тыс. подписчиков). Автор персональных курсов по созданию макияжа.
