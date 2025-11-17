Без филлеров и подтяжек: как убрать носогубные складки при помощи макияжа

Визажистка поделилась лайфхаком, как деликатно замаскировать морщинки.

https://glavred.info/fashion/bez-fillerov-i-podtyazhek-kak-ubrat-nosogubnye-skladki-pri-pomoshchi-makiyazha-10716146.html Ссылка скопирована

Носогубные складки как убрать - практические советы по макияжу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gulsumibraimovna, pexels.com

Читайте больше:

Чем нельзя "закрашивать" носогубку

Как убрать носогубные складки в домашних условиях

Носогубные складки могут со временем образовывать на лице глубокие морщинки. Впрочем, их появление - не приговор, ведь проблемную зону носогубки можно корректировать при помощи макияжа.

Как это сделать правильно, рассказала бьюти-блогер и визажистка Гульсум Пенкова. Главред раскрывает секрет профессионалов - как убрать носогубные складки.

видео дня

Нет консилеру

Резонно предположить, что носогубку стоит убирать при помощи осветления. Распространенная ошибка - использовать для этого консилер. По словам визажистки, этот косметический продукт в глубоких складках достаточно быстро скатывается, что дает обратный эффект - вместо маскировки морщинка начинает выделяться еще ярче.

Носогубные складки как убрать - практические советы по макияжу / фото: instagram.com/gulsumibraimovna

Два шага к маскировке носогубной складки

Вместо консилера Пенкова рекомендует использовать светлый хайлайтер - нанести его на носогубную складку (не ниже уголков верхней губы), а затем слегка припудрить для выравнивания.

Носогубные складки как убрать - практические советы по макияжу / фото: instagram.com/gulsumibraimovna

Носогубные складки как убрать - практические советы по макияжу / фото: instagram.com/gulsumibraimovna

"Светоотражающие частицы заполнят морщинку, а морщинка - это у нас тень. Хайлайтер - это у нас свет. Поэтому за счет хайлайтера мы как раз и осветлим эту тень. Нюанс: ни в коем случае не нужно брать большое количество хайлайтера и наносить его в складку, потому что у вас будет просто белая полоса. Вы берете совсем немного, наносите, а затем - пудрой", - говорит Гульсум.

Носогубные складки как убрать - практические советы по макияжу / фото: instagram.com/gulsumibraimovna

Читайте также:

О персоне: Гульсум Пенкова Гульсум (Соня) Пенкова - профессиональный визажист, бьюти-блогер (TikToK - 87.5 тыс. подписчиков). Автор персональных курсов по созданию макияжа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред