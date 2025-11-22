Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Шарфы-гиганты и блестящие леггинсы: стилист назвала пять вещей, которые безнадежно устарели

Анна Ярославская
22 ноября 2025, 11:11
44
Елена Галант объяснила, какие тренды стали модным табу и что носить вместо них.
Елена Галант
Какие шарфы и шапкие не стоит носить зимой 2025-2026 / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какие шарфы сейчас в моде
  • Чем заменить неактуальные кожаные леггинсы
  • Какие ботинки будут в моде еще много лет

Стилист Елена Галант рассказала о вещах в гардеробе, которые перекочевали из инстаграм-луков в список "ностальгических". Специалист подготовила гайд по основам осенне-зимнего гардероба и показала, от каких вещей стоит отказаться, что станет вашей "рабочей лошадкой" на годы вперед и как добавить свежее трендовое дыхание неакуальным вещам.

Если вам интересно, в какой юбке ходить зимой и осенью, читайте материал: От офиса до свидания: 7 юбок на зиму, которые работают на все случаи жизни.

видео дня

Шарфы

Елена не советует покупать в этом осенне-зимнем сезоне гиперобъемные, очень длинные акцентные шарфы, которые мы все носили пять-восемь лет назад.

"Я обожала эти шарфы, потому что они создавали невероятно крутую точку фокусировки, идеальную для инстаграм-фотографии. Все сразу выглядело таким цепляющим, вкусным, ярким, разноцветным. Так выглядел тренд пять лет назад", - сказала стилист на своем YouTube-канале.

Скриншот

Если вы хотите купить один шарф, который будет вам служить годами, вот так выглядит идеальный базовый шерстяной шарф. Желательно, чтобы он был однотонным, стандартного размера:

Скриншот
Скриншот

Если вы хотите поэкспериментировать, лучше экспериментируйте с тем, как повязывать шарф на шее.

"Если вы любите клетку, вот так выглядят базовые клетчатые шарфы. Обратите внимание, как один шарф, не важно - клетчатый или просто цветной - может создать очень сильный образ, даже несмотря на то, что вещи, используемые в этом образе, абсолютно базовые", - сказала Елена.

Скриншот

Если вы хотите иметь в гардеробе трендовую вещь, то купите треугольный шерстяной платок. Он может быть и однотонным, и большего, и меньшего размера.

Скриншот

Также можно купить шерстяной зимний шарф-бандану. Он выглядит как обычная бандана, но только выполнена из теплых зимних материалов.

Скриншот

Зимние вязаные шапки

Антитренд 2025-2026 - это объемные шапки-бини, которые вязались из очень толстых нитей и создавали эффект огромной шапки на голове.

Скриншот

Базовая зимняя вязаная шапка в этом сезоне должна выглядеть вот так:

Скриншот

"Я люблю объем на голове. И это очень важно, потому что чем больше у нас объема вокруг головы, тем мягче выглядят наши черты лица. Если вы из тех женщин, которые любили эти объемные шапки вот, тогда предлагаю выбирать или просто чуточку более объемные бини (чаще всего они делаются за счет того, что там как будто бы два полотна), а еще лучше — чуть-чуть вытянутая верхняя часть шапки", - посоветовала Елена.

Скриншот

Трендовый вариант шапки — это балаклава.

Скриншот

Худи

Антитрендовые худи выглядят вот так:

Скриншот


"Если мы хотим базовую худи или толстовку, чтобы носить годами, выбирайте чуточку более свободный объем. Я бы рекомендовала начинать с серого худи. Это самый универсальный цвет, его очень легко интегрировать в свой стиль", - посоветовала стилист.

Скриншот

Худи можно сочетать с шерстяным блейзером или структурированным пальто — получается очень контрастный и очень современный образ. И, конечно же, можно экспериментировать с цветными худи, если вы готовы привнести цвет в свой осенний стиль.

Скриншот

Если вы любите толстовки с надписями, то выбирайте минималистичные слоганы и надписи. Такие толстовки смотрятся чуточку более спортивными. Их чуть-чуть сложнее комбинировать с другими вещами, но зато они интереснее смотрятся, чем просто базовое нейтральное худи.

Скриншот

Тренд - это худи на молнии с двумя бегунками. Такие худи позволяют создать т V-образные линии, которые хорошо вытягивают силуэт.

Скриншот

Кожаные блестящие леггинсы

Эти вещи были очень популярны несколько лет назад. Очень тоже многие блогеры показывали интересные сочетания с этими леггинсами. Но когда вещь мелькает слишком много и слишком часто, то в какой-то момент она превращается в антитренд.

Скриншот

"Итак, если вы любитель кожаных низов на холодный сезон, просто рекомендую заменить их классическими черными кожаными брюками. Любые брюки в любом крое. Может быть крой как у джинсов, зауженный, прямой, широкий, или крой как у классических костюмных брюк, это не важно. Главное, чтобы эти кожаные изделия выглядели именно как брюки или джинсы, а не как леггинсы", - рассказал Елена.

Скриншот

Тренд в этой категории — это замшевые брюки. По словам Елены, такие брюки можно будет носить годами, поскольку замша - это базовый материал на холодный сезон.

Скриншот
Скриншот

Ботинки челси

Если вам нужны ботинки челси базового дизайна, которые вы будете носить годами, выбирайте классический минималистичный дизайн.

"Чистый дизайн, простые линии, все в пропорциях, нет никаких гипертрофированных подошв. И если вы мне сейчас скажете, что у вас очень холодная зима и вы любите утолщенную подошву, пожалуйста, подошва действительно может быть утолщенной, но не обязательно, чтобы она была 10 сантиметров. Всегда можно выбрать в формате базового дизайна что-то чуточку более грубоватое. Ботинки челси в любом дизайне идеально сочетаются с минималистичным гардеробом, с брюками, с джинсами и даже с платьями и с юбками", - рассказала стилист.

Скриншот
Скриншот

Если вы устали от всего минималистичного и базового, то попробуйте байкерские ботинки. Этот тренд медленно начинался еще в прошлом году, а этой зимой он все больше и больше набирает обороты.

Скриншот

Смотрите видео - Антитренды 2025 - 2026 - что не носить этой зимой и чем заменить:

Как писал Главред, ранее стилист Елена Галант назвала десять трендовых цветов на холодный сезон и десять стильных цветовых сочетаний. Эти готовые образы легко интегрировать в осенне-зимний гардероб, чтобы добавить ему сочности и актуальности.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Елена Галант (псевдоним Ellena Galant Girl)

Елена Галант - фешн-блогер и автор обучающих видео по стилю.

В ее Instagram-профиле указано: "Украинка в Португалии. Я вдохновлю вас на создание вашего уникального личного стиля".

Ведет YouTube-канале "Ellena Galant".

Тематика канала: личный стиль, модные образы, фасоны, "как одеться красиво", советы по стилю и гардеробу.

Блогер делится образами, модными подборками, советами по стилю — как менять гардероб, как создавать удачные образы.

Публикует видео и фото о жизни за границей, о моде, иногда о путешествиях ("влог Португалия").

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

13:13Украина
Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана: кто им стал

Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана: кто им стал

11:34Политика
Часть регионов Украины засыпало снегом: где бушует сильная непогода

Часть регионов Украины засыпало снегом: где бушует сильная непогода

11:33Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

РФ уже готова к ударам: когда будет новый массированный обстрел

РФ уже готова к ударам: когда будет новый массированный обстрел

Пьет уже на улице: потрепанную Бритни Спирс в странном виде засняли папарацци

Пьет уже на улице: потрепанную Бритни Спирс в странном виде засняли папарацци

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Последние новости

13:16

Украина вернула из Беларуси 31 украинца: Коордштаб раскрыл подробности

13:13

Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

12:52

Россияне захватили два населенных пункта и продвинулись на нескольких ключевых направлениях

12:26

Точно не украинские: четыре традиционных имени, имеющие необычное происхождение

12:21

Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
12:06

Впереди критические переговоры: в Европе придумали, как помочь Украине с мирным планом Трампа

11:37

Еще не поздно: знаки зодиака, которых есть шанс разбогатеть до конца 2025 года

11:36

Бандитская схема: как Седокова разводила покойного мужа

11:34

Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана: кто им стал

Реклама
11:33

Часть регионов Украины засыпало снегом: где бушует сильная непогода

11:11

Шарфы-гиганты и блестящие леггинсы: стилист назвала пять вещей, которые безнадежно устарели

10:45

Раздавались громкие взрывы: дроны атаковали ключевой узел энергосистемы в КрымуВидео

10:30

11 лет защищал страну и выводил побратимов из окружения: россияне убили сержанта "Железного"Эксклюзив

10:25

Украинцы активно скупают валюту: каким будет курс доллара до конца осени

10:00

"Идея принадлежала папам": что известно о футбольном матче во время отключения света, который стал вирусным

09:48

Россия атаковала международный пункт пропуска на границе с Румынией - деталиФото

09:42

Как вырастить "фрукт богов" на обычном подоконнике: пошаговая инструкцияВидео

08:59

Плацдарм для наступления на Днепровщину: известно, где россияне хотят прорваться

08:53

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

08:41

Топ-генералы США прилетят в Москву на следующей неделе: в чем цель визита

Реклама
08:27

Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

08:10

Ситуация со светом может ухудшиться еще большемнение

07:49

"Зима будет холодной": Трамп обратился к Украине и призвал принять мирный план

06:15

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

06:10

США вышли из НАТО?мнение

06:00

"Инфаркт": что произошло с Альбиной Джанабаевой в Москве

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 51 секунду

05:27

Каждая иголочка будет выглядеть натурально: как распушить искусственную елку

05:03

Гороскоп на завтра 23 ноября: Весам - трудности, Рыбам - испытания

04:45

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

04:00

Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

03:30

Есть лишь один "условно позитивный" путь: Кочетков назвал главную угрозу для Киева

02:50

Африка треснет пополам: раскрыты пугающие последствия будущего раскола

02:25

Конец 2025 года принесет большие чувства: каким ТОП-4 знакам повезет в любви

02:12

Как за 2 минуты заснуть и получить лучший отдых: проверенный китайский метод

01:41

Четыре знака зодиака, которых ждет судьбоносная встреча в декабре

01:11

В одних света больше, в других - меньше: почему в областях разные графики

00:12

Цымбалюк вышел из себя: участница "Холостяка" "перевернула" церемонию роз

00:06

Судьбоносный месяц: какой знака зодиака ждет нереальное заершение 2025 годаВидео

21 ноября, пятница
23:45

Размером с Люксембург: какие земли должна отдать Украина согласно плану Трампа

Реклама
23:03

Одежда высохнет в помещении быстрее, если после стирки сделать один простой трюк

22:44

Самые популярные овощи отдают почти за бесценок: в Украине рекордно упали цены

22:15

Освободили территории и уничтожили врага: ВСУ имеют успехи на ключевом направлении

21:55

Украина обезвредила 19 "Кинжалов" песней "Батько наш - Бандера" – The Telegraph

21:27

Аккумулятор садится "на ровном месте" - что "высасывает" заряд даже выключенного авто

21:25

Жестко: у Евровидения будут новые правила - что изменилось

21:25

Дешево и сердито: как навсегда избавиться от пятен на душевой перегородкеВидео

21:07

Цымбалюк определился на "Холостяке" и сделал важный шаг - кого он поцеловал

21:02

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

20:54

Трамп убежден, что Украина в ближайшее время потеряет Донбасс

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять