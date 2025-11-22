Шарфы-гиганты и блестящие леггинсы: стилист назвала пять вещей, которые безнадежно устарели

Елена Галант объяснила, какие тренды стали модным табу и что носить вместо них.

Стилист Елена Галант рассказала о вещах в гардеробе, которые перекочевали из инстаграм-луков в список "ностальгических". Специалист подготовила гайд по основам осенне-зимнего гардероба и показала, от каких вещей стоит отказаться, что станет вашей "рабочей лошадкой" на годы вперед и как добавить свежее трендовое дыхание неакуальным вещам.

Шарфы

Елена не советует покупать в этом осенне-зимнем сезоне гиперобъемные, очень длинные акцентные шарфы, которые мы все носили пять-восемь лет назад.

"Я обожала эти шарфы, потому что они создавали невероятно крутую точку фокусировки, идеальную для инстаграм-фотографии. Все сразу выглядело таким цепляющим, вкусным, ярким, разноцветным. Так выглядел тренд пять лет назад", - сказала стилист на своем YouTube-канале.

Если вы хотите купить один шарф, который будет вам служить годами, вот так выглядит идеальный базовый шерстяной шарф. Желательно, чтобы он был однотонным, стандартного размера:

Если вы хотите поэкспериментировать, лучше экспериментируйте с тем, как повязывать шарф на шее.

"Если вы любите клетку, вот так выглядят базовые клетчатые шарфы. Обратите внимание, как один шарф, не важно - клетчатый или просто цветной - может создать очень сильный образ, даже несмотря на то, что вещи, используемые в этом образе, абсолютно базовые", - сказала Елена.

Если вы хотите иметь в гардеробе трендовую вещь, то купите треугольный шерстяной платок. Он может быть и однотонным, и большего, и меньшего размера.

Также можно купить шерстяной зимний шарф-бандану. Он выглядит как обычная бандана, но только выполнена из теплых зимних материалов.

Зимние вязаные шапки

Антитренд 2025-2026 - это объемные шапки-бини, которые вязались из очень толстых нитей и создавали эффект огромной шапки на голове.

Базовая зимняя вязаная шапка в этом сезоне должна выглядеть вот так:

"Я люблю объем на голове. И это очень важно, потому что чем больше у нас объема вокруг головы, тем мягче выглядят наши черты лица. Если вы из тех женщин, которые любили эти объемные шапки вот, тогда предлагаю выбирать или просто чуточку более объемные бини (чаще всего они делаются за счет того, что там как будто бы два полотна), а еще лучше — чуть-чуть вытянутая верхняя часть шапки", - посоветовала Елена.

Трендовый вариант шапки — это балаклава.

Худи

Антитрендовые худи выглядят вот так:



"Если мы хотим базовую худи или толстовку, чтобы носить годами, выбирайте чуточку более свободный объем. Я бы рекомендовала начинать с серого худи. Это самый универсальный цвет, его очень легко интегрировать в свой стиль", - посоветовала стилист.

Худи можно сочетать с шерстяным блейзером или структурированным пальто — получается очень контрастный и очень современный образ. И, конечно же, можно экспериментировать с цветными худи, если вы готовы привнести цвет в свой осенний стиль.

Если вы любите толстовки с надписями, то выбирайте минималистичные слоганы и надписи. Такие толстовки смотрятся чуточку более спортивными. Их чуть-чуть сложнее комбинировать с другими вещами, но зато они интереснее смотрятся, чем просто базовое нейтральное худи.

Тренд - это худи на молнии с двумя бегунками. Такие худи позволяют создать т V-образные линии, которые хорошо вытягивают силуэт.

Кожаные блестящие леггинсы

Эти вещи были очень популярны несколько лет назад. Очень тоже многие блогеры показывали интересные сочетания с этими леггинсами. Но когда вещь мелькает слишком много и слишком часто, то в какой-то момент она превращается в антитренд.

"Итак, если вы любитель кожаных низов на холодный сезон, просто рекомендую заменить их классическими черными кожаными брюками. Любые брюки в любом крое. Может быть крой как у джинсов, зауженный, прямой, широкий, или крой как у классических костюмных брюк, это не важно. Главное, чтобы эти кожаные изделия выглядели именно как брюки или джинсы, а не как леггинсы", - рассказал Елена.

Тренд в этой категории — это замшевые брюки. По словам Елены, такие брюки можно будет носить годами, поскольку замша - это базовый материал на холодный сезон.

Ботинки челси

Если вам нужны ботинки челси базового дизайна, которые вы будете носить годами, выбирайте классический минималистичный дизайн.

"Чистый дизайн, простые линии, все в пропорциях, нет никаких гипертрофированных подошв. И если вы мне сейчас скажете, что у вас очень холодная зима и вы любите утолщенную подошву, пожалуйста, подошва действительно может быть утолщенной, но не обязательно, чтобы она была 10 сантиметров. Всегда можно выбрать в формате базового дизайна что-то чуточку более грубоватое. Ботинки челси в любом дизайне идеально сочетаются с минималистичным гардеробом, с брюками, с джинсами и даже с платьями и с юбками", - рассказала стилист.

Если вы устали от всего минималистичного и базового, то попробуйте байкерские ботинки. Этот тренд медленно начинался еще в прошлом году, а этой зимой он все больше и больше набирает обороты.

