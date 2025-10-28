Сладкая вкуснятина за копейки: нужно всего 3 ингредиента и 15 минут вашего времени

Выпечка идеально подойдет к чаю или кофе.

Рецепт сладкой выпечки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

У многих осень ассоциируется с теплом в доме, горячим напитком и вкусной выпечкой, ароматы которой чувствуются по всему дому. Главред, со ссылкой на кулинарного блогера @yuliia.senych, рекомендует приготовить сладкие палочки из слоеного теста. Они готовятся очень просто, а дети будут просить добавки.

Ингредиенты:

слоеное тесто - 1 пласт;

растопленное сливочное масло - 2 ст. л;

сахар - 2-3 ст. л.

Процесс приготовления

Сперва нужно раскатать слоеное тесто. Далее его следует нарезать на длинноватые полоски.

Нарезанные полоски выложите на противень, застеленный пергаментом.

Далее растопите сливочное масло.

Масло можно растопить на паровой бане или же в микроволновке. Если вам лучше использовать микроволновую печь, то в таком случае нужно положить кусочки сливочного масла в миску, которая подходит для разогрева. Далее включите 100% мощность на 30-45 секунд. Именно столько времени нужно, чтобы продукт растопился.

Растопленным маслом смажьте полоски.

В конце щедро посыпьте сахаром. Можно еще также добавить корицу.

Десерт нужно выпекать при 180°C 15-20 минут до золотистой корочки.

Сладкие полоски идеально подойдут к чаю или кофе.

Приятного аппетита!

Как приготовить сладкие палочки к чаю - смотрите видео:

@yuliia.senych Палочки из слоеного теста к чаю Ингредиенты: - Слоеное тесто - 1 пласт - Растопленное сливочное масло - 2 ст. л. - Сахар - 2-3 ст. л. Приготовление: 1. Слоеное тесто раскатать и нарезать на продолговатые полоски. 2. Смазать сливочным маслом. 3. Щедро посыпать сахаром. 4. Выложить на противень с пергаментом. 5. Выпекать при 180°C 15-20 минут до золотистой корочки. ☕ Идеальные к чаю или кофе - быстро, просто и очень вкусно! ♬ оригинальный звук - ЗДЕСЬ ВКУСНО ?

О персоне: yuliia.senych yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети.

