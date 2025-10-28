Вкус детства: рецепт вкуснейшего десерта из чернослива за 15 минут

Десерты из детства по-особенному вкусные, ведь навевают приятные воспоминания. Но не всегда их можно быстро приготовить без лишних усилий у плиты на кухне.
Однако Главред узнал рецепт шикарного десерта из сметаны и чернослива, на приготовление которого надо потратить всего 15 минут. Им в TikTok mil_alexx_pp поделился украинский блогер Алекс.
Быстрый десерт с черносливом - рецепт
Ингредиенты:
- Чернослив 200 г
- Орехи 40 г
- Сметана 30% 300 г
- Сахарная пудра 2-3 ст. л.
Для начала чернослив надо залить кипятком, чтобы он размяк. Через несколько минут сливаем воду и вкладываем в чернослив куски орехов. Далее сметану взбиваем с сахарной пудрой до густой консистенции.
Крем и чернослив выкладываем послойно. Сверху десерт можно украсить натертым шоколадом, или мятой. В конце десерт ставим в холодильник на 2-3 часа.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить десерт с черносливом и сметаной:
@mil_alexx_pp ?ДЕСЕРТ ИЗ ДЕТСТВА ИЗ СМЕТАНОЙ И ЧЕРНОСЛИВОМ ✔️ Маленькая просьба - если сохранили себе рецепт, сбросьте в комментарии ➕ и поставьте ❤️, мне это очень важно? ✅Нам понадобится: ?чернослив - 200 г ?орехи - 40 г ?сметана (жирная-30%) - 300 г ?сахарная пудра - 2-3ст.л ?мята и шоколад - для декора. ⏳время приготовления: 15мин, + 1-2 часа в холодильнике ?КБЖУ на 100г :К.305 Б.3 Ж.20 В. 31 ?Прием:#десерт♬ оригинальный звук - Алекс?
Вас может заинтересовать:
- Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту
- По бабушкиному рецепту: рецепт квашеной капусты, которая получается всегда
- Настоящее чудо: салат "Не Оливье" удивит даже опытных хозяек
Об источнике: mil_alexx_pp
mil_alexx_pp - TikTok-страница украинского блогера Алекса, который в соцсетях делится разнообразными рецептами. На страницу подписаны более 910 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред