Вкус детства: рецепт вкуснейшего десерта из чернослива за 15 минут

Простой рецепт шикарного десерта из четырех ингредиентов.

Божественный на вкус десерт из детства / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Десерты из детства по-особенному вкусные, ведь навевают приятные воспоминания. Но не всегда их можно быстро приготовить без лишних усилий у плиты на кухне.

Однако Главред узнал рецепт шикарного десерта из сметаны и чернослива, на приготовление которого надо потратить всего 15 минут. Им в TikTok mil_alexx_pp поделился украинский блогер Алекс.

Быстрый десерт с черносливом - рецепт

Ингредиенты:

Чернослив 200 г

Орехи 40 г

Сметана 30% 300 г

Сахарная пудра 2-3 ст. л.

Для начала чернослив надо залить кипятком, чтобы он размяк. Через несколько минут сливаем воду и вкладываем в чернослив куски орехов. Далее сметану взбиваем с сахарной пудрой до густой консистенции.

Крем и чернослив выкладываем послойно. Сверху десерт можно украсить натертым шоколадом, или мятой. В конце десерт ставим в холодильник на 2-3 часа.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить десерт с черносливом и сметаной:

@mil_alexx_pp ?ДЕСЕРТ ИЗ ДЕТСТВА ИЗ СМЕТАНОЙ И ЧЕРНОСЛИВОМ ✔️ Маленькая просьба - если сохранили себе рецепт, сбросьте в комментарии ➕ и поставьте ❤️, мне это очень важно? ✅Нам понадобится: ?чернослив - 200 г ?орехи - 40 г ?сметана (жирная-30%) - 300 г ?сахарная пудра - 2-3ст.л ?мята и шоколад - для декора. ⏳время приготовления: 15мин, + 1-2 часа в холодильнике ?КБЖУ на 100г :К.305 Б.3 Ж.20 В. 31 ?Прием :#десерт ♬ оригинальный звук - Алекс?

Об источнике: mil_alexx_pp mil_alexx_pp - TikTok-страница украинского блогера Алекса, который в соцсетях делится разнообразными рецептами. На страницу подписаны более 910 тысяч пользователей.

