Берем обычные бублики и готовим закуску на миллион: получается очень вкусно

Гости непременно оценят эту закуску.

https://glavred.info/recipes/berem-obychnye-bubliki-i-gotovim-zakusku-na-million-poluchaetsya-ochen-vkusno-10710254.html Ссылка скопирована

Рецепт вкусной закуски / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Если обычный крабовый салат уже надоел, а намазки никого не удивят, Главред советует приготовить оригинальную закуску из бубликов, которая точно поразит всех. Блюдо готовится очень просто и быстро.

Рецептом интересной закуски поделилась кулинарный блогер в TikTok @alionakarpiuk.

Ингредиенты:

видео дня

бублики;

молоко - 250 мл;

крабовые палочки - 150 г;

твердый сыр - 100 г;

майонез - 2-3 ст. л;

икра;

соль, перец, специи по своему вкусу.

Процесс приготовления

Сначала подогрейте молоко, чтобы оно было теплым и залейте бублики примерно на 10 минут, чтобы размякли.

Тем временем натрите на терке или мелко порежьте крабовые палочки. Сыр также нужно натереть.

Все ингредиенты соедините, добавьте майонез, специи, соль, перец и чеснок. Не забудьте хорошо перемешать.

Начинку нужно выложить внутрь каждого бублика.

Далее выложите бублики с начинкой на пергамент и запекайте примерно 15-20 минут при 180°C.

Когда бублики будут готовы сверху добавьте ложечку икры.

Приятного аппетита!

Как приготовить закуску из бубликов - смотрите видео:

@alionakarpiuk Так бублики вы еще не готовили? С икрой просто бомба! Идеальная закуска - нежная крабовая начинка, и икра от @икра. Это украинская имитация икры - не белковая и не желатин! Сделана из натуральных компонентов: мяса лососевых рыб, соли, рыбьего жира и экстракта морских водорослей. Икра очень вкусная ? ? Ингредиенты: - бублики? - 250 мл теплого молока ? - 150 г крабовых палочек ? - 100 г твердого сыра ? - 2-3 ст. л. майонеза - Соль, перец, специи по вкусу - Икра для подачи от kras.ikra ?‍? Приготовление: 1️⃣ Бублики залей теплым молоком и оставь на 10 мин, чтобы стали мягкими. 2️⃣ Крабовые палочки натри или мелко порежь. 3️⃣ Добавь натертый сыр, майонез и специи, чеснок - перемешай. 4️⃣ Выложи начинку внутрь каждого бублика. 5️⃣ Выложи на пергамент и запекай при 180°C ~15-20 минут до румяной корочки. 6️⃣ После запекания - ложечка икры сверху ? Приятного аппетита! #закуска #праздничныйстол #рецепт #рецептиккраїнською ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Другие рецепты:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред