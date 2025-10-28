Берем обычные бублики и готовим закуску на миллион: получается очень вкусно

Если обычный крабовый салат уже надоел, а намазки никого не удивят, Главред советует приготовить оригинальную закуску из бубликов, которая точно поразит всех. Блюдо готовится очень просто и быстро.
Рецептом интересной закуски поделилась кулинарный блогер в TikTok @alionakarpiuk.
Ингредиенты:
- бублики;
- молоко - 250 мл;
- крабовые палочки - 150 г;
- твердый сыр - 100 г;
- майонез - 2-3 ст. л;
- икра;
- соль, перец, специи по своему вкусу.
Процесс приготовления
Сначала подогрейте молоко, чтобы оно было теплым и залейте бублики примерно на 10 минут, чтобы размякли.
Тем временем натрите на терке или мелко порежьте крабовые палочки. Сыр также нужно натереть.
Все ингредиенты соедините, добавьте майонез, специи, соль, перец и чеснок. Не забудьте хорошо перемешать.
Начинку нужно выложить внутрь каждого бублика.
Далее выложите бублики с начинкой на пергамент и запекайте примерно 15-20 минут при 180°C.
Когда бублики будут готовы сверху добавьте ложечку икры.
Приятного аппетита!
Как приготовить закуску из бубликов - смотрите видео:
@alionakarpiuk Так бублики вы еще не готовили? С икрой просто бомба! Идеальная закуска - нежная крабовая начинка, и икра от @икра. Это украинская имитация икры - не белковая и не желатин! Сделана из натуральных компонентов: мяса лососевых рыб, соли, рыбьего жира и экстракта морских водорослей. Икра очень вкусная ? ? Ингредиенты: - бублики? - 250 мл теплого молока ? - 150 г крабовых палочек ? - 100 г твердого сыра ? - 2-3 ст. л. майонеза - Соль, перец, специи по вкусу - Икра для подачи от kras.ikra ?? Приготовление: 1️⃣ Бублики залей теплым молоком и оставь на 10 мин, чтобы стали мягкими. 2️⃣ Крабовые палочки натри или мелко порежь. 3️⃣ Добавь натертый сыр, майонез и специи, чеснок - перемешай. 4️⃣ Выложи начинку внутрь каждого бублика. 5️⃣ Выложи на пергамент и запекай при 180°C ~15-20 минут до румяной корочки. 6️⃣ После запекания - ложечка икры сверху ? Приятного аппетита! #закуска#праздничныйстол#рецепт#рецептиккраїнською♬ Little Things - Adrián Berenguer
