Ленивый шоколадный пирог на сковородке: рецепт проще простого

Анна Косик
1 ноября 2025, 12:18
Рецепт шикарного на вкус пирога, для приготовления которого не надо заморачиваться.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 4-6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
шоколадный пирог
Рецепт очень вкусного шоколадного пирога / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Иногда хочется съесть что-то сладенькое, но дома ничего нет. В таком случае можно приготовить невероятно вкусный шоколадный пирог без использования духовки.

Главред узнал, как сделать пирог на сковородке всего за 30 минут. Об этом в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала украинский блогер Анна.

Шоколадный пирог на сковородке - рецепт

Ингредиенты:

  • Яйца 2 шт.
  • Сахар 130 г
  • Молоко 130 мл
  • Масло 60 мл
  • Мука 150 г
  • Какао 3 ст. л.
  • Разрыхлитель 1 ч. л.

Яйца взбиваем венчиком с сахаром. Далее добавляем к массе молоко, масло, муку, какао и разрыхлитель. Опять хорошо перемешиваем тесто. Выливаем его на смазанную сливочным маслом сковородку и накрываем крышкой.

Готовим пирог на маленьком огне примерно 30 минут. В конце десерт можно украсить шоколадом и орехами.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить шоколадный пирог на сковороде:

@gotuyemo_v_kayf Шоколадный пирог на сковороде без духовки, а просто на сковороде ? Ингредиенты: Яйца - 2 шт Сахар - 130 г Молоко - 130 мл Масло - 60 мл Мука - 150 г Какао - 3 ст.л Разрыхлитель - 1 ч.л Готовить на минимальном огне около получаса.Обязательно под закрытой крышкой. Приятного ? #пирог#десерт#рецепт#рецепты#рецепты♬ suara asli - Rismawanda99

Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

