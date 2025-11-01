Ленивый шоколадный пирог на сковородке: рецепт проще простого

Рецепт шикарного на вкус пирога, для приготовления которого не надо заморачиваться.

Рецепт очень вкусного шоколадного пирога / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Иногда хочется съесть что-то сладенькое, но дома ничего нет. В таком случае можно приготовить невероятно вкусный шоколадный пирог без использования духовки.

Главред узнал, как сделать пирог на сковородке всего за 30 минут. Об этом в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала украинский блогер Анна.

Шоколадный пирог на сковородке - рецепт

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.

Сахар 130 г

Молоко 130 мл

Масло 60 мл

Мука 150 г

Какао 3 ст. л.

Разрыхлитель 1 ч. л.

Яйца взбиваем венчиком с сахаром. Далее добавляем к массе молоко, масло, муку, какао и разрыхлитель. Опять хорошо перемешиваем тесто. Выливаем его на смазанную сливочным маслом сковородку и накрываем крышкой.

Готовим пирог на маленьком огне примерно 30 минут. В конце десерт можно украсить шоколадом и орехами.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить шоколадный пирог на сковороде:

@gotuyemo_v_kayf Шоколадный пирог на сковороде без духовки, а просто на сковороде ? Ингредиенты: Яйца - 2 шт Сахар - 130 г Молоко - 130 мл Масло - 60 мл Мука - 150 г Какао - 3 ст.л Разрыхлитель - 1 ч.л Готовить на минимальном огне около получаса.Обязательно под закрытой крышкой. Приятного ? #пирог#десерт#рецепт#рецепты#рецепты ♬ suara asli - Rismawanda99

