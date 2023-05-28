Зря не готовили так раньше: улетные сырные пирожки из 3 ингредиентов за 5 минут - рецепт

Уникальный рецепт пирожков с сыром. Как приготовить вкусное блюдо из плавленого сыра.

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Самые вкусные сырные пирожки за 5 минут рецепт / ua.depositphotos.com

Летом всегда хочется готовить быстрые и легкие рецепты. Сегодня предлагаем вам рецепт легкой закуски на скорую руку.

Сырные пирожки из 3 ингредиентов на сковороде. Готовить их очень просто и легко.

Такая закуска замечательно подойдет на праздничный стол, пикник или в качестве перекуса.

Сырные пирожки на сковороде - рецепт

Вам понадобится:

Плавленый сырок - 3 шт

Яйца - 2 шт

Мука - 3 столовые ложки

Соль - по вкусу

Панировочные сухари или мука

Натереть 3 плавленых сырка и переложить в глубокую миску.

Добавить яйца, муку и соль по вкусу.

Хорошо перемешать тесто на пирожки с сыром.

Как готовить пирожки с плавленым сыром рецепт / instagram/chudnova.food

Панировочные сухари или муку насыпать в тарелочку.

Столовой ложкой сформировать кружок из сырного теста на пирожки.

Обвалять в панировке с двух сторон.

Разогреть сковороду, можно для блинчиков, немного добавить масла.

Рецепт пирожков из плаленого сыра на сковороде / instagram/chudnova.food

Обжаривать сырные пирожки на сковороде до золотистой корочки.

Хрустящие пирожки с сыром жарить по 2 минуты.

Пирожки остудить и подавать с любимым соусом.

Вкуснейшие пирожки на сковороде рецепт / instagram/chudnova.food

Смотрите видео рецепт, как готовить вкусные отрывные пирожки:

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