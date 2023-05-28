Зря не готовили так раньше: улетные сырные пирожки из 3 ингредиентов за 5 минут - рецепт

Летом всегда хочется готовить быстрые и легкие рецепты. Сегодня предлагаем вам рецепт легкой закуски на скорую руку.
Сырные пирожки из 3 ингредиентов на сковороде. Готовить их очень просто и легко.
Такая закуска замечательно подойдет на праздничный стол, пикник или в качестве перекуса.
Сырные пирожки на сковороде - рецепт
Вам понадобится:
- Плавленый сырок - 3 шт
- Яйца - 2 шт
- Мука - 3 столовые ложки
- Соль - по вкусу
- Панировочные сухари или мука
Натереть 3 плавленых сырка и переложить в глубокую миску.
Добавить яйца, муку и соль по вкусу.
Хорошо перемешать тесто на пирожки с сыром.
Панировочные сухари или муку насыпать в тарелочку.
Столовой ложкой сформировать кружок из сырного теста на пирожки.
Обвалять в панировке с двух сторон.
Разогреть сковороду, можно для блинчиков, немного добавить масла.
Обжаривать сырные пирожки на сковороде до золотистой корочки.
Хрустящие пирожки с сыром жарить по 2 минуты.
Пирожки остудить и подавать с любимым соусом.
Смотрите видео рецепт, как готовить вкусные отрывные пирожки:
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