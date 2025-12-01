Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как избавиться от моли навсегда за пару минут: что точно сработает в шкафу

Даяна Швец
1 декабря 2025, 02:20
17
Не стоит забывать раз в месяц "беспокоить" вещи: перекладывать, встряхивать и проветривать шкаф.
моль
Как выгнать моль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Платяная моль ориентируется в пространстве по запаху
  • Гвоздика, кедр, лавровый лист предотвращают откладывание яиц

Проблема платяной моли остается актуальной для многих украинских семей. Специалисты уверяют: избавиться от непрошеных "жильцов" можно простыми и натуральными средствами, которые есть почти в каждом доме, и они часто не менее эффективны, чем химикаты. Эксперты РБК-Украина собрали рекомендации, которые помогут изгнать вредителя навсегда.

Чего не любит платяная моль?

Насекомое прекрасно ориентируется благодаря обонянию, поэтому сильные запахи сбивают его с толку. Если наполнить шкаф ароматами, которые моль не переносит, она не сможет отложить яйца в ваших вещах.

видео дня
  • Пряная гвоздика - один из самых мощных природных репеллентов. Ее насыщенный aroma быстро дезориентирует вредителя. Положите горсть сухих бутонов в небольшой мешочек из ткани или обычный носок, а затем разместите их среди верхней одежды и шерстяных вещей.
  • Кедровая древесина - классический способ защиты одежды от моли. Она выделяет эфирные масла, которые смертельны для молодых личинок. Разложите в шкафу специальные кедровые шарики или деревянные блоки. Если запах ослаб, протрите поверхность наждачкой и аромат снова станет интенсивным.
  • Лавровый лист - простой и бюджетный вариант, который также работает. Расположите сухие листья лавра между сложенными вещами или на полках.

Каковаглавная причина появления моли?

Даже самые эффективные средства не сработают, если в шкафу лежит ношеная одежда.

Моль прекрасно чувствует запах пота, частички кожи и мелкие остатки пищи. Для личинки это дополнительное питание, поэтому она сразу "поселится" в такой вещи.

Поэтому перед хранением одежду обязательно нужно стирать или отдавать в химчистку.

Что делать, если моль уже появилась?

Если вы заметили паутинку или маленькие дырочки, медлить нельзя. Яйца и личинки очень чувствительны к температурным колебаниям, поэтому:

  1. Положите поврежденную вещь в пакет и оставьте в морозилке на 1-2 сутки, ведь холод полностью уничтожит вредителей.
  2. Стирка при температуре 60°C и выше (если это позволяет ткань) также убивает моль.
  3. Отпаривание утюгом - еще один действенный метод.

Какую профилактику надо делать, чтобы моль не возвращалась?

Моль любит темные, неподвижные и закрытые места. Поэтому раз в несколько недель стоит "беспокоить" вещи: перебирать, встряхивать, переставлять на другие полки.

Проветривание шкафа и движение тканей - лучший способ, чтобы вредитель там просто не поселился.

Также ранее рассказывалось, что появился новый опасный вредитель.

Больше интересных новостей:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Моль лайфхак уборка интересные новости одежда
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть конструктив в разговоре": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в США

"Есть конструктив в разговоре": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в США

02:11Война
РФ атаковала Вышгород "Шахедами" с коварной начинкой: в чем опасность

РФ атаковала Вышгород "Шахедами" с коварной начинкой: в чем опасность

00:58Война
Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

23:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

Последние новости

03:55

Легендарный атаман Иван Сирко: действительно ли он владел колдовством и был непобедимым

03:03

Как отучить кота есть вазоны - раскрыт малоизвестный секретВидео

02:20

Как избавиться от моли навсегда за пару минут: что точно сработает в шкафу

02:11

"Есть конструктив в разговоре": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в США

01:30

Ольга Сумская пожаловалась на известного народного артиста

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
00:58

РФ атаковала Вышгород "Шахедами" с коварной начинкой: в чем опасность

00:45

Ведущая 1+1 оказалась под капельницей - детали

00:27

Кого ждет финансовый прорыв и романтический переворот: гороскоп Таро на 2026 год

00:06

Уиткофф везет "мирный план" в Москву: как отреагирует Кремль - аналитик

Реклама
30 ноября, воскресенье
23:39

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

23:29

Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

23:27

"Под окнами - стекло, обломки": звезда "Женского доктора" рассказала о прилете в ее дом

23:08

Не для переключения передач: зачем на самом деле красные полоски на спидометре автоВидео

22:32

Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

22:26

Кто будет новым главой ОП и почему глобально это не имеет значениямнение

22:25

Цены вырастут уже в декабре: украинцам назвали причины подорожания продуктов

22:04

ВСУ тестируют новое оружие против КАБов: Генштаб сообщил о первых успехах

21:41

Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

21:27

Аутсайдер среди "японцев": авто какого бренда эксперты советуют обходить стороной

21:03

Динамо провело радикальные изменения: кто вошел в штаб Костюка и кто покинул клуб

Реклама
20:32

Трамп может помочь РФ с продвижением на фронте: раскрыт тревожный сценарий

20:27

Две ложки этого средства - и кастрюля будет блестеть: простой народный трюк против нагара

20:11

"Детки" орхидей без стимуляторов: какие условия стимулируют естественное размножениеВидео

19:32

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитазаВидео

19:32

В регионах объявлено штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

18:45

РФ накопила ударный арсенал: украинцев предупредили об угрозе массовой атаки

18:42

До 12 часов без света: появились графики отключений на 1 декабря

18:28

США форсировали мирный трек из-за важного перевеса РФ: в WSJ назвали причину

18:26

Украинцев предупредили о резком скачке цен: какие продукты станут "золотыми"

17:56

В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждатьВидео

17:41

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

17:35

Многодетная мама стала стильной красоткой: удивительное перевоплощение днепрянки

17:26

Как по-украински сказать "кладовка" - правильные варианты знают не всеВидео

17:22

Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

17:21

Силы обороны зачистили от россиян Ивановку на Днепропетровщине – DeepState

17:05

Китайский гороскоп на завтра 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

16:48

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

16:44

Замужняя Екатерина Тышкевич заговорила о новой свадьбе

16:28

РФ лишилась возможности выводить людей в космос: детали катастрофы на Байконуре

16:24

Тариф на газ с января 2026: какую сумму увидят украинцы в платежках

Реклама
16:19

Эксперты предупредили о скрытой опасности от новогодних елок - что произошлоВидео

15:43

Одна ошибка может ухудшить контроль над авто: специалисты предупредили водителей

15:33

Сотни людей их сейчас носят: какие украинские фамилии имеют еврейские корни

15:24

Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"Видео

15:17

Не оставляет Галкина: новые фото юмориста "спровоцировали" Лободу

15:13

Кто встретит свою судьбу в начале декабря: астрологи назвали ТОП-5 знаков

15:06

Возвращение к 2021 году невозможно: в СНБО рассказали, к чему готовиться украинцам

14:28

Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

14:08

Кремль принял новую стратегию по оккупированным территориям Украины - чего ожидать

13:59

Ежемесячно дополнительно 870 грн: кто из украинских пенсионеров получит доплату

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять