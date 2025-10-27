Аварийные отключения возвращаются: топ советов для украинцев, как спасти технику

Такие отключения могут привести к перепадам напряжения, что может повлечь поломки.

Как спасти технику во время аварийных отключений света / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

Аварийные отключения электроэнергии могут вызвать перепады напряжения

Важно выключать приборы из розеток и установить реле напряжения или стабилизаторы

Источники бесперебойного питания помогают сохранить работу техники во время кратковременных перебоев

В условиях регулярных аварийных отключений электроэнергии в Украине возрастает риск повреждения бытовой техники из-за перепадов напряжения. Эксперты предупреждают: даже кратковременные скачки могут вывести из строя холодильники, бойлеры или стиральные машины - и это не только неудобно, но и дорого.

Большинство украинцев уже привыкли держать под рукой заряженные гаджеты, павербанки и резервные источники питания. Но этого недостаточно. Главред отмечает, чтобы избежать поломок, важно соблюдать несколько простых, но критически важных правил:

Выключайте технику из розеток

После выключения света ключевую технику следует полностью отсоединить от сети. Это касается холодильников, бойлеров, стиральных машин и другой энергоемкой техники. Включать ее обратно стоит лишь через 10-15 минут после восстановления электроснабжения - именно тогда напряжение стабилизируется.

Установите реле напряжения

Это устройство, которое автоматически отключает технику при опасных колебаниях напряжения. Есть два типа: для всего дома (устанавливается в щитке) и для отдельных розеток. Первый вариант - более надежный, но требует помощи электрика. По словам мастера с 29-летним опытом Игоря Х., установка такого реле - дело получаса и стоит около 500 грн.

Позаботьтесь о стабилизаторах или ИБП

Стабилизаторы напряжения выравнивают ток, но не имеют аккумуляторов. Источники бесперебойного питания (ИБП) - менее мощные, зато могут временно питать технику благодаря встроенным батареям. Идеально - сочетать оба варианта для максимальной безопасности.

Во времена, когда электроснабжение нестабильно, профилактические меры - не роскошь, а необходимость. Вовремя выключенная техника или установленное реле могут уберечь от расходов на ремонт или покупку новой бытовой техники.

К какой зиме готовиться киевлянам - мнение эксперта

Главред писал, что эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что ситуация в столице с электроэнергией может быть такой, что жители часами и иногда днями будут оставаться без электроснабжения.

"Полного блэкаута, что киевляне будут месяцами без электроснабжения - такое действительно маловероятно, но локальные ситуации, которые приведут к нескольким дням без стабильного электроснабжения, мы это уже переживали и в прошлом году. Поэтому такие локальные ситуации действительно могут быть", - подчеркнул он.

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что по словам Юрия Корольчука, продолжение обстрелов, особенно зимой, во время отопительного сезона, действительно может привести к масштабному блэкауту. Украинцы могут остаться без света, отопления, воды и газа.

Накануне руководитель ОП Андрей Ермак вышел с заявлением о том, что Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Напомним, украинцев предупредили, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

