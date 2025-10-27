Укр
Аварийные отключения возвращаются: топ советов для украинцев, как спасти технику

Дарья Пшеничник
27 октября 2025, 12:21
29
Такие отключения могут привести к перепадам напряжения, что может повлечь поломки.
нету света
Как спасти технику во время аварийных отключений света / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Аварийные отключения электроэнергии могут вызвать перепады напряжения
  • Важно выключать приборы из розеток и установить реле напряжения или стабилизаторы
  • Источники бесперебойного питания помогают сохранить работу техники во время кратковременных перебоев

В условиях регулярных аварийных отключений электроэнергии в Украине возрастает риск повреждения бытовой техники из-за перепадов напряжения. Эксперты предупреждают: даже кратковременные скачки могут вывести из строя холодильники, бойлеры или стиральные машины - и это не только неудобно, но и дорого.

видео дня

Большинство украинцев уже привыкли держать под рукой заряженные гаджеты, павербанки и резервные источники питания. Но этого недостаточно. Главред отмечает, чтобы избежать поломок, важно соблюдать несколько простых, но критически важных правил:

  • Выключайте технику из розеток

После выключения света ключевую технику следует полностью отсоединить от сети. Это касается холодильников, бойлеров, стиральных машин и другой энергоемкой техники. Включать ее обратно стоит лишь через 10-15 минут после восстановления электроснабжения - именно тогда напряжение стабилизируется.

  • Установите реле напряжения

Это устройство, которое автоматически отключает технику при опасных колебаниях напряжения. Есть два типа: для всего дома (устанавливается в щитке) и для отдельных розеток. Первый вариант - более надежный, но требует помощи электрика. По словам мастера с 29-летним опытом Игоря Х., установка такого реле - дело получаса и стоит около 500 грн.

  • Позаботьтесь о стабилизаторах или ИБП

Стабилизаторы напряжения выравнивают ток, но не имеют аккумуляторов. Источники бесперебойного питания (ИБП) - менее мощные, зато могут временно питать технику благодаря встроенным батареям. Идеально - сочетать оба варианта для максимальной безопасности.

Во времена, когда электроснабжение нестабильно, профилактические меры - не роскошь, а необходимость. Вовремя выключенная техника или установленное реле могут уберечь от расходов на ремонт или покупку новой бытовой техники.

К какой зиме готовиться киевлянам - мнение эксперта

Главред писал, что эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что ситуация в столице с электроэнергией может быть такой, что жители часами и иногда днями будут оставаться без электроснабжения.

"Полного блэкаута, что киевляне будут месяцами без электроснабжения - такое действительно маловероятно, но локальные ситуации, которые приведут к нескольким дням без стабильного электроснабжения, мы это уже переживали и в прошлом году. Поэтому такие локальные ситуации действительно могут быть", - подчеркнул он.

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что по словам Юрия Корольчука, продолжение обстрелов, особенно зимой, во время отопительного сезона, действительно может привести к масштабному блэкауту. Украинцы могут остаться без света, отопления, воды и газа.

Накануне руководитель ОП Андрей Ермак вышел с заявлением о том, что Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Напомним, украинцев предупредили, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

свет отключения света электроэнергия
