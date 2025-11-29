Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

Кратко:
- Что случилось с актрисой
- Что случилось с ее домом
Украинская актриса театра, кино и дубляжа Антонина Хижняк, показала жуткие последствия удара террористической России по Украине.
Накануне артистка на своей странице в Instagram написала о том, что серьезно заболела и у нее поднялась высокая температура. Теперь же она вышла в сториз и пожаловалась, что из-за высокой температуры не могла отличить реальность от состояния бреда.
"Страшная ночь. В температурном бреду не отличала реальность и воображение. В доме выбило пару окон. Да и такое. Вы как?" - написала актриса.
Накануне Антонина также показала термометр с высокой температурой. "Пару дней буду не в доступе. Организм ушел в принудительную "перезагрузку", потому что давно был нарушен баланс энергий "брать-давать". Берегите себя, не будьте как я", - делится знаменитость.
О персоне: Антонина Хижняк
Антонина Хижняк - украинская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна ролью Мотри Кайдаш в сериале "Поймать Кайдаша" (2020). Официальный украинский голос шведской актрисы Алисии Викандер.
