Много криков: Уильям рассказал, что любить делать с Кейт

Оказалось, что Кейт Миддлтон любит по-холоднее.

Кейт Миддлтон любит экстрим/ Коллаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Кратко:

Какое необычное хобби у Кейт Миддлтон

Что об этом думает принц Уильям

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, возможно, более спокойные, чем вы думаете.

Принц Уэльский рассказал, что одно из любимых занятий для него и его жены — погружение в полярную воду.

"После этого чувствуешь себя прекрасно", — сказал он во время прогулки по пляжу с членами Молодежной океанической сети Общества охраны морской среды в Колвин-Бей.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Как пишет Page Six, ранее в выпуске подкаста The Good, The Bad & The Rugby за сентябрь 2023 года она рассказала о своей любви к плаванию в холодной воде, которую Уильям считал "безумной".

"Я люблю все виды спорта. Я вообще люблю все виды спорта. Обожаю плавание. Плавание в холодной воде", — сказала она, прежде чем муж перебил её, сказав: "Чем холоднее, тем лучше".

"Чем холоднее, тем лучше. Мне это очень нравится", — согласилась она. "До такой степени, что Уильям говорит: „Кэтрин, ты сошла с ума"", — рассмеялась Миддлтон. "Темно, идёт дождь, и я пойду искать холодную воду".

Кейт Миддлтон та еще шалунья/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

В свободное время королевская чета также любит проводить время со своими тремя детьми: 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи.

В сентябре родители удивили своих детей "волшебной" поездкой на съёмочную площадку "Гарри Поттера".

Ранее Главред рассказывал про Кейт Миддлтон, которая продемонстрировала свой новый образ. В начале этого месяца принцесса Уэльская появилась в Центре Анны Фрейд в Лондоне, продемонстрировав свои новые мелированные пряди и сильную худобу.

Легендарная канадская певица Селин Дион, которая в 2022 году поставила на паузу общественную жизнь и карьеру из-за редкого неврологического расстройства, синдрома мышечной скованности, порадовала поклонников новым видео.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

