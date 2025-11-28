Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

Принцесса Уэльская появилась на публике, где выгуляла свое стильное платье.

https://glavred.info/starnews/hudyushchuyu-keyt-middlton-zasnyali-vo-vremya-korolevskogo-vizita-10719491.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

Как сейчас выглядит Кейт Миддлтон

В каком платье она появилась

Кейт Миддлтон продемонстрировала свой новый образ.

В начале этого месяца принцесса Уэльская появилась в Центре Анны Фрейд в Лондоне, продемонстрировав свои новые мелированные пряди и сильную худобу.

видео дня

Как пишет Enews, 43-летняя принцесса, дополнила свои новые, более светлые локоны синим платьем в ломаную клетку, поясом и воротником с украшениями, а также небольшой коричневой сумочкой и серебристыми туфлями на каблуках.

Фасон платья подчеркнул чересчур стройную фигуру принцессы, вытянув визуально ее силуэт.

Посмотреть фото Кейт Миддлтон можно тут

Направляясь в благотворительную организацию, занимающуюся проблемами психического здоровья детей, Кейт тепло поприветствовала сотрудников организации и сияла улыбкой, рассматривая всё происходящее.

Кейт Миддлтон возвращается к обычной жизни / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Королевский выход Кейт состоялся после того, как она объяснила смысл своей новой прически, которую она продемонстрировала ранее в этом месяце.

Однако новый образ, очевидно, нисколько не изменил то, что дорого Кейт. На фоне борьбы с раком, о которой она впервые рассказала в марте прошлого года, член королевской семьи подчеркнула свою надежду вернуться к благотворительной деятельности как можно скорее после лечения.

"Моя работа всегда приносила мне глубокую радость, — объяснила Кейт в своём заявлении в марте 2024 года, — и я с нетерпением жду возвращения, когда смогу, но сейчас я должна сосредоточиться на полном выздоровлении".

Однако, сообщив о завершении лечения и наступлении ремиссии, Кейт призналась, что жизнь так и не вернулась к прежней.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, Кейт Миддлтон впервые с сентября, когда она дебютировала с новым сияющим образом, рассказала, почему ее волосы стали немного светлее.

Ранее российская певица Слава, у которой недавно заметили проблемы с психическим здоровьем, поскандалила с певицей-путинисткой Ларисой Долиной, которая также ненавидит Украину, как ее психически-нестабильная коллега.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред