Кейт Миддлтон раскрыла причину своего преображения в блондинку

Кейт Миддлтон раскрыла секрет смены имиджа.

Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

Что сделала Кейт

Почему она приняла такое решение

Кейт Миддлтон впервые с сентября, когда она дебютировала с новым сияющим образом, рассказала, почему ее волосы стали немного светлее.

Миддлтон, которая присутствовала на мероприятии в лондонском Альберт-холле вместе с принцем Уильямом в шикарном изумрудно-бархатном платье, как сообщается, ответила, что ее волосы стаи светлее на солнце. Об этом пишет Page Six.

43-летняя принцесса впервые продемонстрировала свои медовые волосы во время совместного появления с мужем в недавно отреставрированных садах Музея естественной истории в Лондоне 4 сентября.

Кейт Миддлтон и ее волосы/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Она уложила осветленные волосы в объёмные локоны, распустив их по плечам, с немного смещенным пробором.

Королевский парикмахер Невилл Такер — любимец покойной королевы Елизаветы II — поспешил с прогнозом в комментариях к Vanity Fair, отметив, что принцесса, похоже, "имела полный набор мелированных прядей".

"Кейт выбрала яркий образ, который действительно заметно отличается от того, как мы привыкли её видеть", — сказал он тогда модному журналу.

"Она уже какое-то время экспериментирует со светлыми тонами, но в прошлом году её цвет был самым тёмным за долгое время", — добавил Такер.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

