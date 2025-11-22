Укр
  Звёзды

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

Кристина Трохимчук
22 ноября 2025, 04:45
9
Принц Джордж будет видеть родителей только по выходным.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон, принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

  • Принц Джордж живет в интернате
  • Почему было принято такое решение

Британский принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о будущем своего старшего наследника. Как сообщает королевский биограф Роберт Джобсон, принц Джордж будет учиться в школе-интернате.

В своей статье "Наследие Виндзора: династия секретов, скандалов и выживания" эксперт отметил, что, согласно решению родителей, наследник британской короны будет проводить в пансионате Ламбрук пять дней в неделю, а по выходным возвращаться домой к семье.

видео дня

"Уильям и Кэтрин сделали важный шаг по отношению к будущему принца Джорджа. В свои 12 лет он быстро растет и, по собственной просьбе, с осени будет проживать в специальном пансионате", — говорится в книге.

Принц Джордж
Принц Джордж будет учиться в интернате / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Уильям и Кэтрин, которые ранее, по слухам, не могли прийти к единому мнению относительно интернатного обучения для своих детей, похоже, изменили позицию. Тем не менее принц Джордж будет обучаться в более мягком режиме.

Такое решение называют компромиссным: супруги стремятся дать Джорджу больше самостоятельности, сохранив при этом тесную связь с ребенком. Королевский биограф также предполагает, что со временем и принцесса Шарлотта пойдет тем же путем.

Кейт Миддлтон, принц Уильям
Королевская семья Великобритании / фото: ua.depositphotos.com

Обучение в школах-интернатах — давняя традиция британской королевской семьи. Это не всегда было позитивным опытом: король Чарльз III учился в шотландском интернате Гордонстоун, куда поступил в 13 лет, следуя традиции, установленной его отцом, принцем Филиппом. Учебное заведение отличалось строгим режимом и спартанским

ости шоу-бизнеса

Про персону: принц Уильям

Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

