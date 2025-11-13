Сын принца Уильяма бунтует против строгого запрета отца — что произошло

Принц Джордж недоволен запретом принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Принц Уильям установил запрет для детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Уильям установил строгий запрет для своих детей

Почему принц Джордж им недоволен

Принц Уильям недавно признался, что его наследники живут по строгим правилам. Одним из главных запретов в семье остается использование телефонов с доступом в интернет — дети принца до сих пор не имеют личных гаджетов. Однако, как сообщает Page Six, принц Джордж постепенно начинает бунтовать против такого решения родителей.

Во время недавнего визита в Бразилию на вручение премии Earthshot Prize принц Уэльский рассказал в интервью местному телеведущему Лусиано Хуку, что защищать детей от вредного влияния интернета и социальных сетей становится все сложнее.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с семьей / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Если честно, это уже превращается в довольно напряженный вопрос", — признался Уильям.

Принц объяснил, что запрет связан исключительно с заботой о детях, ведь в интернете они могут столкнуться с контентом, который способен навредить наследникам престола.

Принц Джордж - дети принца Уильяма / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Мы объясняем, почему считаем это неправильным. Проблема не в телефоне, а в доступе к интернету. Дети могут увидеть слишком многое из того, что им не нужно. Поэтому обычный кнопочный телефон без интернета — это нормально", — пояснил принц.

Тем не менее, для юного наследника все же есть надежда: Уильям намекнул, что, когда Джордж перейдет в старшую школу, ему могут разрешить телефон без выхода в сеть.

Про персону: принц Уильям Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

