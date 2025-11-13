Сын принца Уильяма бунтует против строгого запрета отца — что произошло

Вы узнаете:
- Принц Уильям установил строгий запрет для своих детей
- Почему принц Джордж им недоволен
Принц Уильям недавно признался, что его наследники живут по строгим правилам. Одним из главных запретов в семье остается использование телефонов с доступом в интернет — дети принца до сих пор не имеют личных гаджетов. Однако, как сообщает Page Six, принц Джордж постепенно начинает бунтовать против такого решения родителей.
Во время недавнего визита в Бразилию на вручение премии Earthshot Prize принц Уэльский рассказал в интервью местному телеведущему Лусиано Хуку, что защищать детей от вредного влияния интернета и социальных сетей становится все сложнее.
"Если честно, это уже превращается в довольно напряженный вопрос", — признался Уильям.
Принц объяснил, что запрет связан исключительно с заботой о детях, ведь в интернете они могут столкнуться с контентом, который способен навредить наследникам престола.
"Мы объясняем, почему считаем это неправильным. Проблема не в телефоне, а в доступе к интернету. Дети могут увидеть слишком многое из того, что им не нужно. Поэтому обычный кнопочный телефон без интернета — это нормально", — пояснил принц.
Тем не менее, для юного наследника все же есть надежда: Уильям намекнул, что, когда Джордж перейдет в старшую школу, ему могут разрешить телефон без выхода в сеть.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева решила сменить место жительства. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что Примадонна планирует переезд в Болгарию, однако по информации росСМИ, у артистки появился и другой, более неожиданный вариант.
Также участницу романтического реалити "Холостяк-14" Диану Зотову заметили в свадебном платье. Интересно, что сама участница опубликовала в Instagram фотографии, объяснив, что это была лишь рабочая фотосессия. Однако девушка, которая сделала снимки, опровергла ее слова.
Вас может заинтересовать:
- Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит
- Участницу "Холостяка" подловили в свадебном платье возле ЗАГСа - детали
- Куда делась модель Алла Костромичева: что о ней известно
Про персону: принц Уильям
Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред