Меган Маркл приняла шокирующее решение: Гарри отреагировал

Меган Маркл приняла решение, к которому долго готовилась.

Меган Маркл, принц Гарри / коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube, bbc.com

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл возвращается в кино спустя восемь лет после завершения голливудской карьеры.

Сообщается, что герцогиня Сассекская присоединится к актёрскому составу фильма "Близкие друзья" с Джеком Куэйдом, Лили Коллинз и Бри Ларсен, сообщает Page Six. Сообщается, что Меган сыграет саму себя в фильме "Близкие друзья", рассказывающем о двух парах, одна из которых знаменита, а другая нет.

Её видели на съёмочной площадке в Пасадене, штат Луизиана, производства Amazon MGM Studios. "Это важный момент для Меган, он знаменует собой возвращение к тому, что она действительно любит", — сообщил источник издательства Amazon MGM Studios в среду, добавив, что мать двоих детей "получила множество предложений, но это показалось ей правильным".

Меган Маркл решила возобновить карьеру / ua.depositphotos.com

"Это способ Меган осторожно окунуться в мир съёмок и посмотреть, как ей понравится возвращаться на съёмочную площадку", — продолжил инсайдер.

"Все участники невероятно воодушевлены и поклялись не разглашать информацию о её участии".

Что касается её мужа, принца Гарри, источник сообщил, что он поддерживает её решение о карьере.

"Принц Гарри, конечно, очень поддерживает её и просто хочет, чтобы Меган занималась тем, что приносит ей радость", — сообщили они.

Представители Маркл не сразу ответили на нашу просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее стало известно о том, что брак принца Гарри и Меган Маркл терпит серьезные испытания амбициями бывшей американской актрисы. Наследник британского престола недоволен тем, как его жена распоряжается публичностью их общих детей.

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям планирует окончательно разорвать связи с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

