Как выбрать сладкие мандарины: советы, которые работают

Главред расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы выйти из супермаркета с самыми вкусными мандаринами.

Вы узнаете:

Как выбрать лучшие мандарины в магазине

В чем разница между мандарином и клементином

Какой сорт мандаринов выбрать

С наступлением осени и зимы полки супермаркетов традиционно наполняются цитрусовыми, и именно тогда возникает ежегодная дилемма: какие фрукты действительно будут сладкими, сочными и легкими для очистки? Ведь внешне они похожи, но найти идеальные мандарины не так просто.

Главред расскажет, как выбрать действительно вкусные мандарины, которые будут сладкими и сочными.

В чем разница между мандарином и клементином?

Мандарины и клементины часто воспринимают как одно и то же, однако между ними есть разница. Interia Kobieta рассказывает, что клементин - это отдельный вид, гибрид сладкого апельсина и мандарина. Он имеет тонкую гладкую кожуру, легко чистится, а мякоть всегда сладкая и сочная. Мандарины - более широкий термин, охватывающий различные сорта, среди которых сацуми, танжело и классические мандарины. Их вкус может быть как сладким, так и с кисловатым оттенком, а степень легкости очистки зависит от конкретного вида.

Как выбрать лучшие мандарины в магазине?

Чтобы выйти из супермаркета с самыми вкусными цитрусовыми, рекомендуем обратить внимание на несколько простых признаков:

Цвет кожуры. Мандарины должны иметь насыщенный оранжевый оттенок - если плод желтоватый, бледный или с зеленоватыми пятнами, существует высокий риск, что он будет недозрелым и кислым.

Вес также важен - рекомендуем взять несколько кусочков в руки: более тяжелые мандарины обычно содержат больше сока, а значит они более сочные.

Текстура кожуры: она должна быть немного свободной, но не слишком тонкой, ведь очень тонкая кожура не гарантирует сладость и может затруднить очистку.

Запах. Сильный цитрусовый аромат свидетельствует о спелости и хорошем вкусе мякоти.

Какой сорт мандаринов выбрать

Среди сортов рекомендуем обратить внимание на клементины, которые почти всегда сладкие, без семян и легко очищаются, хотя не в каждом магазине их можно найти. Сацуми - еще один популярный сорт, который часто встречается на полках, они имеют тонкую кожуру, мало семян и легко чистятся. Танжело, наоборот, может быть более кислым, поэтому тем, кто ищет сладость, лучше выбирать другие варианты.

Чем полезны мандарины

Мандарины - это не только вкусный перекус, но и фрукт с высокой питательной ценностью. В 100 граммах содержится примерно 53 ккал, что делает их отличным дополнением к диете или полезным перекусом. Они богаты клетчаткой, которая поддерживает пищеварение и создает ощущение сытости.

Одним из важнейших ингредиентов является витамин С, который укрепляет иммунитет, защищает клетки от оксидативного стресса и способствует заживлению ран. Кроме того, мандарины содержат бета-каротин, витамины группы В, калий, магний и органические кислоты, обладающие антиоксидантным эффектом и поддерживающие общее состояние организма. Благодаря низкому гликемическому индексу они являются разумным выбором для тех, кто контролирует уровень сахара в крови.

Кроме того, мандарины очень универсальны на кухне: их можно есть отдельно, использовать в салатах, смузи, десертах, а их кожура (конечно, после тщательного мытья) подходит для закуски или приготовления ароматного сиропа.

Впрочем, людям с очень чувствительным желудком стоит быть осторожными, ведь кислотность цитрусовых может вызвать дискомфорт. Однако для большинства мандарины остаются полезным и безопасным фруктом, который добавляет здоровья и вкуса в ежедневный рацион.

Кому нельзя есть цитрусовые

