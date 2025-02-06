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Несколько секунд и готово: как быстро выбрать спелое авокадо - лайфхак

Мария Николишин
6 февраля 2025, 04:30
16
Один умный метод поможет найти идеальный авокадо.
Несколько секунд и готово: как быстро выбрать спелое авокадо - лайфхак
Как выбрать авокадо / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как выбирать авокадо
  • Какой цвет говорит о зрелости плода

Благодаря своей текстуре и насыщенному вкусу, авокадо - универсальный продукт, который может дополнить любое блюдо. Однако, выбрать этот плод правильно довольно трудно, ведь часто можно встретить недозревший.

Главред решил разобраться, как выбрать спелое авокадо.

видео дня

Как известно, авокадо должно быть идеально спелым, чтобы полностью раскрыть свой вкус. Но узнать о том, насколько спелое авокадо, можно даже не разрывая кожуру, пишет express.co.uk.

Оказывается, чтобы определить спелость авокадо нужно просто отщипнуть маленький стебель на верхушке.

Если этот стебель снимается с трудом или под ним видно коричневую или почерневшую мякоть, авокадо, вероятно, перезрел и, скорее всего, скоро станет коричневым и кашеобразным.

Если же стебель легко снимается и под ним виднеется ярко-зеленая мякоть, авокадо, скорее всего, спелый.

Как правильно выбирать авокадо - видео:

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авокадо лайфхак
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