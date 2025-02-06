Несколько секунд и готово: как быстро выбрать спелое авокадо - лайфхак

Один умный метод поможет найти идеальный авокадо.

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Как выбрать авокадо / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как выбирать авокадо

Какой цвет говорит о зрелости плода

Благодаря своей текстуре и насыщенному вкусу, авокадо - универсальный продукт, который может дополнить любое блюдо. Однако, выбрать этот плод правильно довольно трудно, ведь часто можно встретить недозревший.

Главред решил разобраться, как выбрать спелое авокадо.

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Как известно, авокадо должно быть идеально спелым, чтобы полностью раскрыть свой вкус. Но узнать о том, насколько спелое авокадо, можно даже не разрывая кожуру, пишет express.co.uk.

Оказывается, чтобы определить спелость авокадо нужно просто отщипнуть маленький стебель на верхушке.

Если этот стебель снимается с трудом или под ним видно коричневую или почерневшую мякоть, авокадо, вероятно, перезрел и, скорее всего, скоро станет коричневым и кашеобразным.

Если же стебель легко снимается и под ним виднеется ярко-зеленая мякоть, авокадо, скорее всего, спелый.

Как правильно выбирать авокадо - видео:

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