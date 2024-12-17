Как правильно выбрать шапочку для бассейна: ее виды, для чего она нужна

Для плавания в бассейне необходимы атрибуты. Специалисты уверены, что правильный подбор шапочки для бассейна - это важный шаг. От выбора зависит комфорт и удобство купания.

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Как правильно выбрать шапочку для бассейна / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Плавай с Лизой"

Вы узнаете:

Для чего необходима шапочка для бассейна

Виды шапочек для бассейна

Как правильно надевать шапочку

Шапочка для бассейна – один из главных аксессуаров для плавания. Шапочка защищает пловца от воздействия хлора, попадания волос в глаза и под детали очков, а также уменьшает сопротивление в воде. При выборе шапочки для бассейна важно учитывать потребности спортсмена. Как правильно выбрать шапочку для бассейна - читайте в материале Главреда. Блогер-спортсменка Елизавета Хорошко рассказывает в своем Youtube-канале "Плавай с Лизой" о разновидностях шапочек для бассейна и правильном их выборе.

Шапочка для бассейна необходима, поскольку она:

защищает волосы от намокания и от вредного воздействия воды с хлоркой;

защищает уши от попадания воды;

позволяет убирать волосы девушкам, чтобы они не мешали;

помогает сохранять тепло в воде, поскольку через голову уходит 80% тепла;

уменьшает сопротивление воды;

выражает ваш стиль, индивидуальность или настроение.

Основные критерии выбора шапочки для бассейна: материал и размер

В зависимости от материала, из которого изготовлена шапочка, выделяют: тканевые, силиконовые комбинированные.

Тканевые шапочки, или текстильные отличаются своей водопроницаемостью. Главная их задача - собрать и защитить волосы. Главным преимуществом таких шапочек является отсутствие давления на голову и легкое надевание. Тканевые шапочки лучше всего подойдут для занятий аквааэробикой и отдыха.

Силиконовые шапочки для плавания наиболее популярны. Эластичный силикон плотно облегает голову, оставляя волосы относительно сухими. Они хорошо тянутся, что обеспечивает легкость в надевании и снимании. Среди силиконовых шапочек можно отдельно выделить – стартовые шапочки. Они повторяют анатомические контуры головы, не образуют складок и могут иметь разную толщину на разных участках. Такая шапочка позволяет снизить сопротивление в воде и обеспечить лучшее скольжение.

Комбинированные шапочки созданы из двух разных материалов: внутренняя часть – из ткани, внешняя – полиуретановое покрытие. В такой шапочке сочетаются лучшие свойства материалов: эластичность и комфорт лайкры, прочность и водонепроницаемость силикона. Такая шапочка идеально подойдет для тренировок в бассейне. Легко надевается и снимается, при этом оказывает меньшее давление на голову в сравнении с чистым силиконом. Цена комбинированных шапочек обычно выше, но комфорт того стоит.

Смотрите видеосовет Елизоветы о выборе шапочек для бассейна

Шапочки делятся на взрослые и детские. Исключением являются модели увеличенного объема (+5 мм) для взрослых с большим размером головы или для тех, кто испытывает дискомфорт, когда шапочка плотно сжимает голову.

Правильное надевание плавательной шапочки для бассейна

Есть некоторые принципы, по которым надеваются плавательные шапочки для бассейна. Информация будет полезна для новичков. В шапочку нужно всунуть обе ладони тыльной стороной. Далее растянуть её по ширине и вставить в неё голову, после этого начинайте натягивать шапочку прямо до самой макушки головы. Для девушек желательно сделать небольшой пучок из волос на голове, иначе шапочка просто не наденется.

Смотрите видеосовет Елизоветы о том, как надеть шапочку на ребенка

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Кто такая Елизавета Хорошко Елизавета Хорошко - студентка Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого. Дипломированный специалист в области физического воспитания и спорта. Мастер спорта по морскому многоборью. Многократная чемпионка Украины по морскому многоборью в личном зачете. Бронзовый призер чемпионата мира в командном зачете. Серебряный призер международного заплыва через Днепр на 10 км. Сертифицированный специалист по плаванию для новорожденных. Сертифицированный нутрициолог. На Youtube-канал "Плавай с Лизой" подписано 1750 человек. На канале более 50-ти видеороликов.

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