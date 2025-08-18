Как выбрать идеальный арбуз за пять секунд - четыре верных признака

Вы узнаете:
Сезон арбузов в самом разгаре, и главный вопрос покупателей остается прежним: как выбрать сладкий и спелый плод, не потратив много времени?
Народные приметы и TikTok-лайфхаки предлагают десятки способов проверки, но далеко не все из них работают, пишет 2+2.
Эксперт ботанического сада имени Гришко Евгений Ельпитифоров рассказал, какие методы реально помогают выбрать идеальный арбуз.
Хвостик: подсказка или миф?
Мнение, что сухой хвостик гарантирует спелость, частично верно. Если черешок подсохший и легко отходит — это хороший знак. Зеленый хвостик указывает на недозревший плод. Но стоит помнить: иногда хвост подсыхает уже во время транспортировки.
Проверка на слух
Самый быстрый способ — постучать пальцем возле хвостика. У спелого арбуза слышен звонкий гул и чувствуется легкий отклик. Если звук глухой — плод может оказаться недозрелым. Перезрелый арбуз, наоборот, "отзывается" слишком легко, потому что мякоть в нем рыхлая.
Желтое пятно на боку
Желтое пятно — нормальное явление, это место, где арбуз лежал на земле. Но если пятно стало темно-коричневым или с признаками гнили — такой плод лучше не брать.
Мальчик или девочка?
Миф о том, что "плоские" арбузы вкуснее, а "выпуклые" хуже — не имеет под собой научных оснований. Пол у арбуза определить нельзя, ведь растение однодомное.
Чек-лист "спелого арбуза за 5 секунд"
- Хвостик сухой, легко отходит.
- При постукивании слышен гул и ощущается вибрация.
- Пятно на боку светло-желтое, без следов гнили.
- Для своего размера арбуз кажется тяжелым — это значит, что в нем много сочного сока.
