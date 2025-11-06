Оказался водителем: стала известна личность мужчины из кортежа Джоли после скандала с ТЦК

Мужчина был не охранником, а водителем в кортеже Джоли.

Что известно:

Водителем кортежа Анджелины Джоли был волонтер из Кропивницкого

Мужчина имеет хроническое заболевание позвоночника и свежее медицинское обследование

Задержание прошло без конфликта

В среду, 5 ноября, в Николаевской области сотрудники ТЦК и СП остановили кортеж, в котором находилась голливудская актриса Анджелина Джоли. Одним из водителей оказался 33-летний волонтер и тренер по боевому самбо из Кропивницкого - Дмитрий, офицер запаса с хроническим диагнозом, ограничивающим его пригодность к службе.

Как сообщил брат Дмитрия в комментарии Общественному, Евгений Пищиков, мужчина не был охранником актрисы, а выполнял роль водителя-сопровождающего от общественной организации. Он имеет свежее медицинское обследование (ВВК) 2025 года, которое подтверждает ограниченную пригодность к службе - в частности, из-за анкилозирующего спондилита, поражающего суставы позвоночника.

Дмитрий сообщил своей девушке, Юлии Лотицкой, что его задержали в Вознесенске для выяснения обстоятельств относительно военно-учетных документов. Связь с ним пока ограничена - телефон выключен, на сообщения не отвечает.

По словам Лотицкой, Дмитрий - публичная личность в Кропивницком, активно помогает военным, организует сборы и закупает автомобили для фронта. Он не находился в розыске, а все документы, включая волонтерское удостоверение, имел при себе.

Источники в Сухопутных войсках подтверждают, что мужчину пригласили в Южноукраинский ТЦК для проверки. Никакого конфликта между Джоли и представителями военкомата не было - актриса лишь воспользовалась уборной в здании.

Что известно о громкой истории - все факты

Напомним, как ранее сообщал Главред, известная голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон с гуманитарной миссией, во время которой побывала в местных медицинских учреждениях. Звезда, которая является послом доброй воли ЮНИСЕФ и активно занимается благотворительностью, прибыла в Украину, чтобы поддержать пострадавших от войны.

Впоследствии в Telegram появилось видео, на котором Джоли вместе с мужем заходит в Южноукраинский ТЦК. Как сообщает источник ТСН, по дороге в Херсон ее кортеж остановили на блокпосту в Николаевской области. Один из охранников актрисы имел проблемы с учетными документами, поэтому его направили в местный ТЦК. В результате все сопровождение Джоли, вместе с ней самой, отправилось туда же.

На этот инцидент уже отреагировали украинские военные. Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", автор телеграмм-канала "Говорит снайпер", отметил, что ему стыдно за сложившуюся ситуацию.

О персоне: Станислав Бунятов Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

