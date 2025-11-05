ТЦК задержали охранника Анджелины Джоли - появилась реакция военных

https://glavred.info/ukraine/tck-zaderzhali-ohrannika-andzheliny-dzholi-poyavilas-reakciya-voennyh-10712690.html Ссылка скопирована

Как отреагировали военные на задержание ТЦК охранника Джоли

В Сети распространяется информация о том, что кортеж известной голливудской звезды Анджелины Джоли, которая прибыла в Украину с гуманитарным визитом, якобы остановили работники ТЦК на Николаевщине и задержали одного из ее охранников. на этот инцидент уже отреагировали украинские военные.

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", автор телеграмм-канала "Говорит снайпер", отметил, что ему стыдно за сложившуюся ситуацию.

"И смешно и грешно. Представьте лицо ТЦК, когда Анжелина Джоли пришла забирать из "приемки" своего охранника. Стыдно за нас...", - написал военный. видео дня

Впоследствии Бунятов удалил это сообщение и опубликовал новое, отметив, что был уверен в том, что мобилизовали иностранца.

"Короче, я забросил пост об "охраннике" Джоли, потому что думал сначала, что мобнули (мобилизовали, - ред.) иностранца. Для меня ТЦК которое берет бабло, чтобы кто-то не воевал, по закону неучтенные и коррупционеры-депутаты где-то на одном уровне. Сорян, что не разобрался и забросил тот пост... только вечером до новостей добрался не успел изучить реальную картину", - сообщил он.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в ответ на сообщение Бунятова выразил сомнение в том, что работники ТЦК и СП были в принципе знакомы с творчеством актрисы Анджелины Джоли.

"Я думаю они даже не поняли что это за женщина", - иронизирует военный.

В то же время известный мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил детали инцидента с известной актрисой.

"ТЦК мне сообщают, что гражданин Украины, которого они отправили на ВВК, не является ни ее охранником, ни водителем. Поехал на ВВК он добровольно. Верить в эту версию или нет - это уже оставляю вам. В списке конвоя Джоли его действительно почему-то нет. из ТЦК его никто не забирал - он все еще проходит ВВК и ждет своего личного дела (по сути находится в ТЦК)", - отметил он.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что пока неизвестно, как именно задержанный мужчина оказался в этом конвое, и отметил, что по линии ТЦК и ГПСУ, вероятно, не было своевременного информирования высших инстанций о прибытии столь важного лица на территорию Украины.

"Что именно делала Джоли в ТЦК мне неизвестно - версию ТЦК, которую я услышал (а вы уже прочитали о туалетах), публиковать не буду. Если эта их версия будет (уже) опубликована - то можете паковать чемоданы на выход из должностей, потому что в этот бред сумасшедшего никто не поверит", - указывает автор.

Вместо того, чтобы оперативно отреагировать, официальные структуры начали что-то сообщать только после появления широкого медийного резонанса. Визит актрисы на юге страны продолжается.

Канал также обратил внимание на абсурдность заявлений российских пропагандистов о якобы "прибытии за деньги", отметив, что даже в рамках этой вымышленной версии они не смогли "прикрыть" собственного охранника.

Отдельно подчеркнуто, что слив видеозаписей с камер наблюдения является нарушением - сейчас с этим вопросом работают компетентные органы, и виновные понесут ответственность.

Главред обратился за комментарием в ТЦК и СП Николаева, однако в учреждении отказались предоставлять официальные заявления по ситуации.

