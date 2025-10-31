Украинцам дали 20 дней: в ТЦК рассказали, кому грозит двойной штраф

В территориальном центре комплектования сделали предупреждение.

В ТЦК рассказали, кому грозит двойной штраф / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Какие заявления можно подать в "Резерв+"

Почему всего 20 дней — и что будет дальше

В приложении Резерв+ появилась новая функция — теперь можно оплатить штрафы за нарушения воинского учёта онлайн. Мужчинам-военнообязанным даётся всего 20 дней, чтобы воспользоваться скидкой, иначе сумма штрафа резко возрастёт.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на своей странице в Facebook.

Что можно оплатить через приложение

В разделе "Штрафы онлайн" приложения "Резерв+" можно подать заявление о признании одного из следующих нарушений:

неявка по повестке в ТЦК;

отсутствие постановки на воинский учёт при достижении 25 лет;

не обновление данных после смены места жительства;

отсутствие регистрации после увольнения из учреждения исполнения наказаний;

отсутствие постановки на учёт как внутренне перемещенного лица;

несоответствие учёта по месту жительства, работы или учёбы;

непредоставление имущества (зданий, транспорта, сооружений) при мобилизации;

уклонение или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

После подачи заявления ТЦК рассматривает его в течение до 3 дней, выносит постановление — и только тогда появляется возможность оплаты онлайн.

Почему всего 20 дней — и что будет дальше

После вынесения постановления даётся 20 дней для уплаты штрафа со скидкой 50%-от полной суммы — около 8 000 грн. Если этот срок пропустить, сумма штрафа возрастёт до 17 000 грн. А если уплата отсутствует ещё 20 дней (то есть всего 40 дней с момента вынесения постановления) — сумма удваивается до 34 000 грн. После этого дело направляется в исполнительную службу.

Что важно знать

Оплата через приложение "Резерв+" не освобождает от выполнения требований воинского учёта — она закрывает конкретное нарушение.

После оплаты в приложении исчезает красная лента-уведомление о нарушении. Обычно весь процесс занимает около 4 дней.

Если не воспользоваться онлайн-оплатой, предусмотрен и традиционный путь: обращение в ТЦК и оплата офлайн — но это более длительно.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 октября Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Осенью 2025 года Украина проходит очередной этап обновления системы мобилизации. Эксперты прогнозируют, что процесс может стать более интенсивным из-за ситуации на фронте. Кроме того, к работе территориальных центров комплектования (ТЦК) уже начинают привлекать боевые подразделения. Главред разобрался, как именно изменится мобилизационная система и какие новые данные о гражданах получит ТЦК и СП.

Кроме того, вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше добровольно проходить военную службу по контракту. Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов объяснил, на какие именно специальности планируют мобилизовать мужчин этой возрастной категории.

Что такое "Резерв+"? "Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

