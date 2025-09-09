Укр
Почему нижняя часть корабля красная: неожиданная связь между цветом и эффективностью

Руслан Иваненко
9 сентября 2025, 00:55
Как правильная покраска корпуса помогает судну преодолевать большие расстояния с минимальными затратами.
Корабль
как красный цвет защищает корпус корабля от морских организмов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему корабли красят снизу в красный цвет
  • Какие свойства оксида меди обеспечивают защиту судов
  • Как краска влияет на скорость и расход топлива корабля

Наверное, уже обращали внимание, что многие корабли окрашены снизу в красный цвет, тогда как верхние части судна могут быть синими, зелеными или серыми. Эта деталь настолько привычна, что часто остается незамеченной. Однако ее значение трудно переоценить, отмечает SlashGear.

Главред решил разобраться, почему нижняя часть корабля традиционно красная.

Оказывается, это связано с использованием противообрастающей краски, которая защищает корпус от морских организмов - ракушек, водорослей и червей. Если они прикрепляются к кораблю, это увеличивает сопротивление воды, снижает скорость, повышает расход топлива и ускоряет износ систем движения.

Роль оксида меди в краске

Красный цвет в большинстве случаев обусловлен оксидом меди, входящим в состав краски. Этот компонент эффективно препятствует размножению морских организмов и помогает судну сохранить скорость и эффективность на длительных маршрутах.

Для различных типов судов используются специализированные краски: например, черная краска для военных подводных лодок содержит черный углерод, который обеспечивает устойчивость к износу и давление во время погружения.

Подведение итогов

Таким образом, оксид меди не только защищает судно, но и позволяет грузовым и военным кораблям эффективно преодолевать тысячи морских миль, минимизируя расход топлива и риски повреждений.

О ресурсе: SlashGear

SlashGear - это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.

Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Со временем SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом.

Сейчас издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

технология интересные новости
