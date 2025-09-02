Почему кот растягивается после сна: простые жесты с большим смыслом

Как регулярная физическая активность, игры и растягивания помогают коту оставаться гибким и счастливым.

https://glavred.info/life/pochemu-kot-rastyagivaetsya-posle-sna-prostye-zhesty-s-bolshim-smyslom-10694579.html Ссылка скопирована

Почему кошки тянутся после сна и как это сигнализирует об их комфорте и доверии к хозяину / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Почему кошки тянутся после сна или при встрече с хозяином

Как потягивание влияет на здоровье и эмоции кота

Какую пользу получает кот от игр, драпака и кошачьих деревьев

Кошки - это не просто пушистые друзья, но и настоящие мастера коммуникации. Их движения часто несут глубокий смысл, а один из таких жестов - потягивание - имеет как эмоциональное, так и физиологическое значение.

Главред решил рассказать, почему кошки так часто тянутся и что это значит для их здоровья и настроения.

видео дня

Автор видео на канале "Дивосвіт тварин" объясняет, что кошки тянутся не только ради красоты или внимания. На самом деле это многофункциональный жест, который выполняет несколько важных ролей.

Эмоциональный аспект

Когда кот видит хозяина или возвращается после сна, он выгибает спину и растягивается. По словам автора видео, это проявление радости, доверия и комфорта, сигнал привязанности к человеку.

Коммуникация и внимание

По словам автора, кошки хорошо понимают, что потягивание и милый вид провоцируют внимание хозяина - поглаживание или лакомство. Автор видео объясняет, что это естественный способ коммуницировать и взаимодействовать с людьми.

Маркировка территории

Как отмечается в видео, кот трутся о ноги или предметы, оставляя феромоны. Таким образом он обозначает территорию и сообщает другим животным о своем присутствии.

Физиологическая польза

Потягивание помогает поддерживать мышцы и суставы в тонусе. После отдыха кровообращение замедляется, накапливается молочная кислота и токсины. Растягиваясь, кот улучшает циркуляцию, снимает скованность, укрепляет мышцы и выводит вредные вещества. Это особенно важно для пожилых животных.

Общая активность

Растягивание вместе с играми на кошачьих деревьях, драпаках и игрушках помогает держать кота в форме, улучшает гибкость и снижает стресс, предотвращая деструктивное поведение.

Автор видео подчеркивает: поддержка активного образа жизни кота - залог его здоровья и хорошего эмоционального состояния. Потягивание - естественный и жизненно необходимый жест, который сочетает физиологию, социальные взаимодействия и эмоции.

Больше о том, почему кошки так часто потягиваются, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: ютуб канал "Дивосвіт тварин" "Дивосвіт тварин" - это канал об удивительном мире животных: забавные моменты, интересные факты и невероятные истории. В видео показывают увлекательные факты, истории и забавные моменты из мира природы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред