Из чего на самом деле делают маргарин: неожиданный ответ сразит просто наповал

Маргарин — это продукт на основе жиров, представляющий собой эмульсию растительных масел и воды.
В его состав также входят растительные масла, жиры, молочные продукты, различные пищевые добавки и ингредиенты, говорится в материале Главреда.
Как производится маргарин
Основой маргарина служит смесь растительных масел — чаще всего используются подсолнечное, соевое, пальмовое, кокосовое, рыжиковое и рапсовое масла. В зависимости от рецептуры, в продукт также могут добавляться:
- животные жиры,
- молочные продукты,
- жиры морского происхождения (например, из рыбы).
Что входит в состав маргарина
Состав может незначительно меняться у разных производителей, но в типичном маргарине присутствуют:
- растительные масла (жидкие и гидрогенизированные),
- вода,
- пахта,
- моноглицериды (в частности, дистиллированные),
- соевый лецитин — эмульгатор,
- консерванты — например, сорбат калия,
- молочная кислота,
- бета-каротин — натуральный краситель, придающий характерный жёлтый оттенок.
Маргарин: польза или вред
Современные виды маргарина часто содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови и благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому маргарин популярен как среди домашних кулинаров, так и у профессиональных пекарей.
Подходит ли маргарин для приготовления пищи
Да, особенно хорошо он проявляет себя в выпечке. В отличие от сливочного масла, маргарин тает медленнее, а тесто с его добавлением меньше усаживается при запекании. Он легко смешивается с другими ингредиентами и особенно удобен в рецептах слоёного и песочного теста.
Как отличить сливочное масло от маргарина
Один из простых способов — опустить небольшой кусочек продукта в горячую воду:
- Сливочное масло расплавится, образуя полупрозрачную, неоднородную плёнку.
- Маргарин, напротив, растает в виде густой, плотной массы.
Если воду перемешать, масло частично растворится, а маргарин распадётся на мелкие частицы, при этом вода останется прозрачной.
Маргарин - полезный или вредный: мнение экспертов
Маргарин на основе соевого масла может содержать до 20% полиненасыщенных жиров, которые считаются более благоприятными для здоровья сердца, чем насыщенные жиры, присутствующие в сливочном масле.
Кроме того, в маргарине могут присутствовать полезные вещества, однако нередко он содержит и трансжиры, образующиеся в процессе его производства.
Растительные масла по своей природе остаются жидкими при комнатной температуре, поэтому, чтобы придать им твёрдую консистенцию, необходимую для маргарина, их структура модифицируется при помощи гидрогенизации — химического процесса, превращающего жидкие жиры в твёрдые.
