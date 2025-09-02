Из чего на самом деле делают маргарин: неожиданный ответ сразит просто наповал

Основой маргарина служит смесь растительных масел — чаще всего используются подсолнечное, соевое, пальмовое, кокосовое.

https://glavred.info/life/iz-chego-na-samom-dele-delayut-margarin-neozhidannyy-otvet-srazit-prosto-napoval-10694795.html Ссылка скопирована

Маргарин широко применяется в кулинарии / Коллаж Главред, фото скриншот

Вы узнаете:

Основой маргарина служит смесь растительных масел

Современные виды маргарина часто содержат ненасыщенные жирные кислоты

В отличие от сливочного масла, маргарин тает медленнее

Маргарин — это продукт на основе жиров, представляющий собой эмульсию растительных масел и воды.

В его состав также входят растительные масла, жиры, молочные продукты, различные пищевые добавки и ингредиенты, говорится в материале Главреда.

Как производится маргарин

Основой маргарина служит смесь растительных масел — чаще всего используются подсолнечное, соевое, пальмовое, кокосовое, рыжиковое и рапсовое масла. В зависимости от рецептуры, в продукт также могут добавляться:

животные жиры,

молочные продукты,

жиры морского происхождения (например, из рыбы).

Что входит в состав маргарина

Состав может незначительно меняться у разных производителей, но в типичном маргарине присутствуют:

растительные масла (жидкие и гидрогенизированные),

вода,

пахта,

моноглицериды (в частности, дистиллированные),

соевый лецитин — эмульгатор,

консерванты — например, сорбат калия,

молочная кислота,

бета-каротин — натуральный краситель, придающий характерный жёлтый оттенок.

Маргарин: польза или вред

Современные виды маргарина часто содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови и благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому маргарин популярен как среди домашних кулинаров, так и у профессиональных пекарей.

Подходит ли маргарин для приготовления пищи

Да, особенно хорошо он проявляет себя в выпечке. В отличие от сливочного масла, маргарин тает медленнее, а тесто с его добавлением меньше усаживается при запекании. Он легко смешивается с другими ингредиентами и особенно удобен в рецептах слоёного и песочного теста.

/ Главред

Как отличить сливочное масло от маргарина

Один из простых способов — опустить небольшой кусочек продукта в горячую воду:

Сливочное масло расплавится, образуя полупрозрачную, неоднородную плёнку.

Маргарин, напротив, растает в виде густой, плотной массы.

Если воду перемешать, масло частично растворится, а маргарин распадётся на мелкие частицы, при этом вода останется прозрачной.

Маргарин - полезный или вредный: мнение экспертов

Маргарин на основе соевого масла может содержать до 20% полиненасыщенных жиров, которые считаются более благоприятными для здоровья сердца, чем насыщенные жиры, присутствующие в сливочном масле.

Кроме того, в маргарине могут присутствовать полезные вещества, однако нередко он содержит и трансжиры, образующиеся в процессе его производства.

Растительные масла по своей природе остаются жидкими при комнатной температуре, поэтому, чтобы придать им твёрдую консистенцию, необходимую для маргарина, их структура модифицируется при помощи гидрогенизации — химического процесса, превращающего жидкие жиры в твёрдые.

Смотрите видео - как определить качественный маргарин:

Ранее Главред писал о том, что в магазинах продают фальшивое сливочное масло. Многие думают, что потребляют натуральное масло, хотя на самом деле покупают подделку.

Напомним, ранее сообщалось о том, можно ли жарить на оливковом масле. Оливковое масло хорошо подходит для приготовления горячих блюд, если не перегревать его.

Читайте также:

Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред