Из чего на самом деле делают маргарин: неожиданный ответ сразит просто наповал

Алексей Тесля
2 сентября 2025, 19:06
Основой маргарина служит смесь растительных масел — чаще всего используются подсолнечное, соевое, пальмовое, кокосовое.
Маргарин — это продукт на основе жиров, представляющий собой эмульсию растительных масел и воды.

В его состав также входят растительные масла, жиры, молочные продукты, различные пищевые добавки и ингредиенты, говорится в материале Главреда.

Как производится маргарин

Основой маргарина служит смесь растительных масел — чаще всего используются подсолнечное, соевое, пальмовое, кокосовое, рыжиковое и рапсовое масла. В зависимости от рецептуры, в продукт также могут добавляться:

  • животные жиры,
  • молочные продукты,
  • жиры морского происхождения (например, из рыбы).

Что входит в состав маргарина

Состав может незначительно меняться у разных производителей, но в типичном маргарине присутствуют:

  • растительные масла (жидкие и гидрогенизированные),
  • вода,
  • пахта,
  • моноглицериды (в частности, дистиллированные),
  • соевый лецитин — эмульгатор,
  • консерванты — например, сорбат калия,
  • молочная кислота,
  • бета-каротин — натуральный краситель, придающий характерный жёлтый оттенок.

Маргарин: польза или вред

Современные виды маргарина часто содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови и благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому маргарин популярен как среди домашних кулинаров, так и у профессиональных пекарей.

Подходит ли маргарин для приготовления пищи

Да, особенно хорошо он проявляет себя в выпечке. В отличие от сливочного масла, маргарин тает медленнее, а тесто с его добавлением меньше усаживается при запекании. Он легко смешивается с другими ингредиентами и особенно удобен в рецептах слоёного и песочного теста.

Чем заменить сливочное масло в блюдах инфографика
/ Главред

Как отличить сливочное масло от маргарина

Один из простых способов — опустить небольшой кусочек продукта в горячую воду:

  • Сливочное масло расплавится, образуя полупрозрачную, неоднородную плёнку.
  • Маргарин, напротив, растает в виде густой, плотной массы.

Если воду перемешать, масло частично растворится, а маргарин распадётся на мелкие частицы, при этом вода останется прозрачной.

Маргарин - полезный или вредный: мнение экспертов

Маргарин на основе соевого масла может содержать до 20% полиненасыщенных жиров, которые считаются более благоприятными для здоровья сердца, чем насыщенные жиры, присутствующие в сливочном масле.

Кроме того, в маргарине могут присутствовать полезные вещества, однако нередко он содержит и трансжиры, образующиеся в процессе его производства.

Растительные масла по своей природе остаются жидкими при комнатной температуре, поэтому, чтобы придать им твёрдую консистенцию, необходимую для маргарина, их структура модифицируется при помощи гидрогенизации — химического процесса, превращающего жидкие жиры в твёрдые.

