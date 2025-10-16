Они внезапно исчезли: раскрыта главная причина, почему снегири обходят Украину

Автор видео рассказала, почему снегири больше не прилетают в украинские города.

Как простые действия людей могут помочь снегирям вернуться / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Почему красногрудые птицы исчезают из украинских дворов

Как питание и среда влияют на их жизнь

Что могут сделать люди, чтобы снегири возвращались

Когда-то снегири считались настоящим символом зимы в Украине - их ярко-красная грудь привлекала внимание, а тихий посвист раздавался в парках и дворах. Однако сейчас эти птицы стали настоящей редкостью.

Главред решил разобраться, почему эти красногрудые птицы исчезают, как на это влияет климат и что сделать, чтобы снегири вернулись.

Как рассказывает автор видео на YouTube-канале "Вайб Планеты", сегодня во многих регионах Украины снегирей заметно поубавилось или они совсем исчезли.

По ее словам, снегирь - это северный путешественник из семейства вьюрковых. Его красногрудое оперение напрямую зависит от питания, в частности от ягод, богатых каротиноидами. Птицы моногамны, держатся небольшими группами и предпочитают рябину, калину, бузину и ясень.

Главная причина исчезновения

Как отмечается в видео, главная причина сокращения популяции снегирей - климатические изменения. Из-за более теплых зим птицы не мигрируют на юг, как раньше, а остаются в более северных регионах, где еще есть снег и мороз.

Дополнительно на исчезновение влияют вырубка лесов, шум, световое загрязнение, нехватка ягод и конкуренция с другими видами, которые лучше приспособились к городской среде.

Вместе с тем, есть и положительная тенденция: снегири имеют исключительную память и возвращаются ежегодно к местам, где находили самые богатые на ягоды участки. Их густые перья позволяют выдерживать сильные морозы, а мелодичное пение отличается в разных регионах Украины.

Кроме того автор рассказала как можно помочь красным птицам вернуться, Для этого следует сажать рябину, калину, бузину, не уничтожать дикие кусты и избегать химикатов. В зимний период желательно подкармливать птиц семенами, сушеными фруктами или ягодами - но не хлебом, который вреден для их пищеварения.

Подробнее о том, куда исчезли снегири из Украины, смотрите в видео на канале "Вайб Планеты".

О джрело: ютуб канал "Вайб Планеты" Канал "Вайб Планеты" на YouTube - это портал о природе, где можно найти разнообразные интересные видео о животных, природных явлениях и другие интересности. Контент канала охватывает путешествия от арктических снегов до тропических регионов, демонстрируя красоту и многообразие природы. По состоянию на 2025 год канал имеет более 21 тысячи подписчиков и более 100 видео.

