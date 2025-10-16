Хозяйка оставила маме кота и не узнала его через месяц: что произошло с питомцем

Мама Лины, которая уже ухаживала за двумя своими кошками, отнеслась к новому "внуку" с избыточным рвением.

Отправляясь в поездку, хозяйка оставила кота на попечение матери

По возвращении домой ее ждал неожиданный сюрприз

Художница Лина Редфорд, отправляясь в поездку, решила на месяц оставить своего рыжего кота Синбада на попечение матери.

Однако по возвращении домой ее ждал неожиданный сюрприз — питомец изменился до неузнаваемости, о чём Лина рассказала изданию Newsweek.

Оказалось, что за время её отсутствия кот значительно прибавил в весе. Мама Лины, которая уже ухаживала за двумя своими кошками, отнеслась к новому "внуку" с избыточным рвением — и, как позже призналась, активно экспериментировала с кормами, подбирая, по её словам, "новые вкусы и бренды".

Когда владелица впервые увидела фото Синбада, присланное мамой, она не поверила своим глазам — кот казался таким округлым, что Лина решила, будто снимок сгенерирован нейросетью. Но реальность оказалась куда прозаичнее: забота бабушки вылилась в лишние килограммы.

В итоге активный и подвижный Синбад всего за месяц превратился в упитанного "домашнего гурмана", и теперь хозяйке предстоит вернуть его к прежней форме.

Кошка перехитрила хозяйку: как это было

Когда женщина пришла с кошкой на приём к ветеринару, специалист посоветовал сбросить питомице около двух килограммов — для этого рекомендовались регулярные прогулки, но на практике всё пошло не по плану.

Хозяйка, по имени Аннабель, вывела свою любимицу Лу на улицу в шлейке. Однако на свежем воздухе кошка сделала лишь пару шагов и... плюхнулась на землю. Вместо прогулки Лу устроилась на солнышке, лениво перекатываясь с боку на бок. Похоже, идея активного образа жизни её не вдохновила — она выбрала расслабление и тепло, явно не разделяя энтузиазма по поводу похудения.

