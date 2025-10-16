Укр
Хозяйка оставила маме кота и не узнала его через месяц: что произошло с питомцем

Алексей Тесля
16 октября 2025, 13:57
Мама Лины, которая уже ухаживала за двумя своими кошками, отнеслась к новому "внуку" с избыточным рвением.
Хозяйка не узнала своего кота / Коллаж Главред, фото Pexels/Muhammed Şahin, Pexels/大 董

Художница Лина Редфорд, отправляясь в поездку, решила на месяц оставить своего рыжего кота Синбада на попечение матери.

Однако по возвращении домой ее ждал неожиданный сюрприз — питомец изменился до неузнаваемости, о чём Лина рассказала изданию Newsweek.

Оказалось, что за время её отсутствия кот значительно прибавил в весе. Мама Лины, которая уже ухаживала за двумя своими кошками, отнеслась к новому "внуку" с избыточным рвением — и, как позже призналась, активно экспериментировала с кормами, подбирая, по её словам, "новые вкусы и бренды".

Когда владелица впервые увидела фото Синбада, присланное мамой, она не поверила своим глазам — кот казался таким округлым, что Лина решила, будто снимок сгенерирован нейросетью. Но реальность оказалась куда прозаичнее: забота бабушки вылилась в лишние килограммы.

В итоге активный и подвижный Синбад всего за месяц превратился в упитанного "домашнего гурмана", и теперь хозяйке предстоит вернуть его к прежней форме.

Кошка перехитрила хозяйку: как это было

Когда женщина пришла с кошкой на приём к ветеринару, специалист посоветовал сбросить питомице около двух килограммов — для этого рекомендовались регулярные прогулки, но на практике всё пошло не по плану.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Хозяйка, по имени Аннабель, вывела свою любимицу Лу на улицу в шлейке. Однако на свежем воздухе кошка сделала лишь пару шагов и... плюхнулась на землю. Вместо прогулки Лу устроилась на солнышке, лениво перекатываясь с боку на бок. Похоже, идея активного образа жизни её не вдохновила — она выбрала расслабление и тепло, явно не разделяя энтузиазма по поводу похудения.

Ранее Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Как сообщалось ранее, женщина завела обычного котенка и обомлела, когда он вырос. Со временем оказалось, что кошка по кличке Фета принадлежит к необычной и редкой породе.

Напомним, ранее сообщалось о том, сколько цветов различают собаки. Есть несколько цветов, которые собаки видят четче всего.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Орбан в горячке: почему венгерский премьер прикрывается проблемами Украинымнение

07:21

РФ готовит вторую фазу агрессии: в Финляндии предупредили о новой угрозе

06:30

У всех людей одинаково - ученые раскрыли, сколько весит душа и как она выглядитВидео

