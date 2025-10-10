Есть можно не всегда: почему опята не так безопасны, как кажется

В мире есть колония опенка, которой тысячи лет.

Интересные факты об опятах / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему опята считаются агрессивными грибами

Являются ли они съедобными

Осень традиционно считается периодом походов за грибами, ведь в это время в лесу появляются опята, которые нравятся многим украинцам. Однако, эти грибы не такие простые, как может показаться на первый взгляд.

Главред решил разобраться, почему опята - это грибы-паразиты.

Где растут самые старые опята

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что опята - это один из крупнейших живых организмов на планете.

По его словам, речь идет о мицелии опенка, который находится в штате Орегон, США. Его площадь составляет более 900 квадратных гектаров. Это около 1400 футбольных полей.

"Эта колония опенка оценивается в тысячи лет и считается одним из старейших живых организмов", - говорится в видео.

Почему опята растут под деревьями

Мужчина отметил, что опята считаются агрессивными грибами из-за их способности заселяться и разрушать древесину и живые деревья.

"Они имеют мощный мицелий, который может быстро распространяться под корой дерева и поражать его корни и внутренние структуры", - подчеркнул он.

Кроме того, они способны поселяться не только на мертвой древесине, но и на живых, ослабленных деревьях. Обычно опята атакуют деревья, которые уже находятся в стрессовом состоянии из-за повреждений, нехватки питательных веществ или других болезней.

Осенний календарь грибника / Инфографика: Главред

Можно ли есть сырые опята

Автор видео подчеркнул, что опята являются условно-съедобными грибами.

"В сыром виде они содержат токсин, который может вызвать желудочно-кишечные расстройства, тошноту, рвоту и общую интоксикацию организма", - добавил мужчина.

Стоит заметить, что токсин разрушается во время термической обработки, поэтому грибы обязательно нужно отваривать перед употреблением, чтобы сделать их безопасными.

Какие опята живут тысячелетиями - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

