"Наложенный платеж" и "более того": популярные выражения, которые мы говорим неправильно

Украинцы очень часто используют слова, которые на самом деле не являются украинскими. Есть несколько очень популярных калек, которые портят украинский язык. Украинский музыкант и журналист Рами Айманович Аль Шаер назвал 4 кальки и рассказал, какие есть соответствия.
"Більше того"
Такое высказывание является неправильным и есть соответствие в украинском языке, которое следует использовать. Речь идет о "більше того".
"Мы довольно часто используем "більше того", не подозревая, что это калька. Самое интересное то, что все знают, как правильно, но почему-то используют наоборот. Итак, вместо неправильного "більше того" следует использовать правильное соответствие - "ба більше", - сказал музыкант.
"Нести збитки"
Это очень распространенная калька из русского языка, но так говорить неправильно. В украинском языке есть выражение "нести збитки".
"Запомните, нанести можно болото на сапогах в дом, а убытки "завдяють", - пояснил он.
Музыкант также вспомнил очень популярное выражение, которое часто звучит в интернет-магазинах и на почте. Речь идет о "наложенном платеже" На украинском языке следует говорить "післяплата".
Также если вы хотите сказать "в рассрочку", то следует говорить "на виплат".
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
