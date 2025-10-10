Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Большинство людей хотя бы раз в жизни были в церкви и ставили свечи у икон. Эти свечи продаются в церковной лавке, где их все и покупают. Некоторые даже покупают эти свечи и используют дома. Однако можно ли так делать?
Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, почему на самом деле нельзя зажигать церковные свечи дома и к чему это может привести.
Можно ли зажигать церковные свечи дома
Мольфар вообще не рекомендует нести домой свечи из церкви. Он утверждает, что они могут быть заряжены на негатив.
Дело в том, что люди могут ставить свечу за упокой, но потом их собирают, переплавляют и изготавливают новые.
"Именно эта свеча может быть заряжена на негатив. Особенно, когда люди ставят за упокой. Поэтому свеча, которую вы покупаете в церкви, может быть заряжена на упокой. Если вы жжете такую свечу где-то на природе, влияние еще может нейтрализоваться. Но я не рекомендую жечь такие свечи дома", - сказал мольфар.
Смотрите видео о том, почему нельзя жечь церковные свечи дома:
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
